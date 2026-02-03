Όχι στην πολιτική ισχύος, ναι στους κανόνες του διεθνούς δικαίου λέει ο Γερμανός Καγκελάριος

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την παγκόσμια συγκυρία ως μια «βαθιά τομή» και «ιστορική ρήξη», σε ομιλία του τη Δευτέρα σε εκδήλωση του Γερμανικού Χρηματιστηρίου, επισημαίνοντας ότι ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίον «αναδύονται ξανά μεγάλες δυνάμεις που δεν θέλουν πρωτίστως να τηρούν κανόνες, αλλά ασκούν πολιτική ισχύος, εν μέρει μια πολιτική ισχύος που περιφρονεί τους κανόνες».

«Αν εμείς οι Ευρωπαίοι δράσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι, τότε μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο. Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα απ’ όσα πολλές φορές πιστεύαμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας» ανέφερε ο Καγκελάριος, τονίζοντας ότι η Γερμανία μπορεί να έχει κεντρικό ρόλο σε μια πορεία προς μία «κυρίαρχη, ελεύθερη, ειρηνική και οικονομικά ακμάζουσα Ευρώπη».

Ο Μερτς τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς με στόχο την ενθάρρυνση μικροεπενδυτών και την ευκολότερη χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων. Σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης, καθώς η προσπάθεια προσέλκυσης διεθνών επενδυτών για τη Γερμανία αποδίδει καρπούς.

«Οι διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει. Όμως η νοσταλγία ή η ανάμνηση παλιών εποχών δεν μας βοηθούν. Πρέπει τώρα να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας, αν θέλουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή την παγκόσμια φάση αναδιάρθρωσης», πρόσθεσε.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε και ως προς τη συμφωνία Mercosur, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ακόμη και πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχός της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Θα υπάρξει μια προσωρινή έναρξη ισχύος αυτής της εμπορικής συμφωνίας τη στιγμή που το πρώτο κράτος της Νότιας Αμερικής θα την επικυρώσει» είπε.

