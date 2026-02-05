Άγκυρα: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα 12 μίλια στο Αιγαίο - Θα υπερασπιστούμε τη “Γαλάζια Πατρίδα”»

Έντονες αντιδράσεις στην Άγκυρα προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτο» το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, την ώρα που παραμένει στην επικαιρότητα η προγραμματιζόμενη επίσκεψή του στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας (MSB) υπογράμμισε ότι η θέση της Τουρκίας στο ζήτημα των 12 μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος είναι απολύτως σαφής, τονίζοντας ότι «η προσέγγιση αυτή είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου, με τίτλο «Οι τελευταίες δηλώσεις του Μητσοτάκη», αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η στάση της χώρας μας είναι ξεκάθαρη απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισόρροπη και σύμφωνη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου κατανομή των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο αμοιβαίου διαλόγου και καλής θέλησης. Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας που αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς είναι αντίθετες στο διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες».

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις «δεν παράγουν καμία έννομη συνέπεια για τη χώρα μας», ενώ επισημαίνει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις «συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και επιμονή την αποστολή τους για την προστασία κάθε δικαιώματος και συμφέροντος της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες της χώρας, στο πλαίσιο του δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας”».