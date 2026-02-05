Συμβαίνει κι αυτό! H πρώτη βίλα στον κόσμο που χτίζεται αποκλειστικά από ρομπότ ετοιμάζεται στο Ντουμπάι [εικόνες]

Μια νέα εποχή στον κατασκευαστικό κλάδο διαμορφώνεται στο Ντουμπάι, καθώς η ρομποτική εισέρχεται στην καθημερινή οικοδομική δραστηριότητα. Ο Δήμος του Ντουμπάι ανακοίνωσε διεθνή πρωτοβουλία για την κατασκευή της πρώτης, όπως υποστηρίζει, βίλας στον κόσμο που θα ανεγερθεί εξ ολοκλήρου μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Στόχος των αξιωματούχων του εμιράτου, όπως αναφέρει το Interesting Engineering, είναι να αποδειχθεί ότι η ρομποτική μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα σε πραγματικά οικιστικά έργα και όχι μόνο σε πειραματικές δοκιμές.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν περισσότερες από 25 εταιρείες τεχνολογίας και ακαδημαϊκά ιδρύματα, μέσω διεθνούς κοινοπραξίας. Τον συντονισμό έχει ο Δήμος του Ντουμπάι σε συνεργασία με τις Zacua Ventures και τον όμιλο Würth, με έμφαση στη δυνατότητα κλιμάκωσης, τη μείωση του κόστους και την ενσωμάτωση των αυτοματοποιημένων λύσεων στο εργοτάξιο.

Σε αντίθεση με παλαιότερα πιλοτικά προγράμματα, η πρωτοβουλία δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες μηχανές αλλά επιδιώκει να αυτοματοποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευής, με τελικό αποτέλεσμα μια κατοικία που θα πληροί πλήρως τα πρότυπα όχι επίδειξης, αλλά πραγματικής χρήσης.

Ένα κέντρο για προηγμένες κατασκευές

Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας Κατασκευών, γνωστού ως 04 ConTech Valley, το οποίο βρίσκεται στο Expo City Dubai και θα αποτελέσει μόνιμο χώρο δοκιμών για προηγμένα οικοδομικά συστήματα. Εκεί θα πραγματοποιούνται δοκιμές ρομποτικών εργαλείων, νέων υλικών και ψηφιακών υποδομών σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας, με τη συμμετοχή start-up επιχειρήσεων, κατασκευαστών και ερευνητών. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών θα επηρεάσουν και το κανονιστικό πλαίσιο, ώστε επιτυχημένες λύσεις να ενσωματωθούν σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η ώθηση αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή τάση. Σύμφωνα με έκθεση του Δήμου του Ντουμπάι, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην τεχνολογία κατασκευών αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. δολάρια έως το 2033, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 17,5%.

Η αύξηση αποδίδεται σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού, στην ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης έργων και στις εξελίξεις στη ρομποτική και την προσθετική κατασκευή. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η «Στρατηγική 70-70» με τη Sobha Realty, που προβλέπει έως το 2030 τη μεταφορά του 70% της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε εργοστασιακή παραγωγή και την αυτοματοποίηση του 70% των διαδικασιών εκεί. Οι αρχές εκτιμούν ότι η μετατόπιση προς την εκτός εργοταξίου κατασκευή μπορεί να μειώσει τα απόβλητα, να βελτιώσει τον ποιοτικό έλεγχο και να περιορίσει τους κινδύνους, σηματοδοτώντας μια ευρύτερη μεταμόρφωση της βιομηχανίας οικοδομών.