Ποιος είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε την οργή του Τραμπ: Οι λάτιν ρυθμοί, η Lady Gaga και ο γάμος

Σε μία γιορτή με latin ρυθμούς, συμβολισμούς, πολιτικά μηνύματα και έναν γάμο εξελίχθηκε το φετινό halftime του Super Bowl LX, με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny. Ο 31χρόνος τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο, που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, είχε υποσχεθεί ότι «ο κόσμος θα χορέψει», και με την εμφάνισή του παρέσυρε το κοινό και καθήλωσε με τα κομμάτια του περισσότερους από 125 εκατομμύρια τηλεθεατές, προκάλεσε ωστόσο, την οργή του Αμερικανού προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αηδιασμένος και χαρακτήρισε το σόου φρικτό, που προσβάλλει, μάλιστα το μεγαλείο της Αμερικής.

Ο Bad Bunny, κατά κόσμον Antonio Martínez Ocasio, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1994 στο Μπαγιαμόν του Πουέρτο Ρίκο. Με πατέρα οδηγό φορτηγού και μητέρα δασκάλα, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που τον κράτησε κοντά στις ρίζες του — κάτι που, αργότερα, θα γινόταν και το πιο καθοριστικό στοιχείο της μουσικής του ταυτότητας. Μέχρι το 2016 εργαζόταν ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα σπούδαζε οπτικοακουστική επικοινωνία· τα βράδια, όμως, ανέβαζε τα κομμάτια του στο SoundCloud, όπου άρχισε να ξεχωρίζει, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη μεγάλη επιτυχία του, το «Soy Peor».

Το καλλιτεχνικό του όνομα, όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, «προήλθε από μια παιδική φωτογραφία όπου φορούσα κοστούμι λαγού και είχε εκνευρισμένο ύφος». Η καταγωγή του παραμένει ο σταθερός άξονας του ήχου και της αισθητικής του, με στίχους αποκλειστικά στα ισπανικά, ενώ το 2026 σφράγισε μια ιστορική χρονιά. Στα Grammys 2026 κέρδισε το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Debí Tirar Más Fotos» και έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που παρουσίασε halftime show στο Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Το σόου ήταν βαθιά ριζωμένο στην παράδοση της Λατινικής Αμερικής και ειδικά της πατρίδας του. Το περίτεχνο σκηνικό περιλάμβανε ένα χωράφι ζαχαροκάλαμου, ενώ φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παρέπεμπαν άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Κεντρικό θέμα ήταν η ενότητα.

Η εμφάνιση ήταν διάσπαρτη με αναφορές στον τόπο καταγωγής του και στην πολιτική —μεταξύ αυτών μια φανέλα Zara με τον αριθμό 64, πιθανή αναφορά στον αρχικά ανακοινωθέντα αριθμό θυμάτων του τυφώνα Μαρία— αλλά πάνω απ’ όλα, η βραδιά ήταν ένα μεγάλο πάρτι.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga που τραγούδησε μια salsa εκδοχή της επιτυχίας της του 2024 με τον Bruno Mars, «Die With a Smile», την ώρα που ένα ζευγάρι παντρευόταν επί σκηνής. Σε άλλη μια αναφορά στο Πουέρτο Ρίκο, ο Bad Bunny υποδέχτηκε τον επίσης Πορτορικανό Ρίκι Μάρτιν για να εκτελέσει το «Lo que le pasó a Hawái» από το βραβευμένο με Grammy τελευταίο άλμπουμ του, «Debí tirar más fotos».

Bad Bunny Stuns the Super Bowl With Lady Gaga, Ricky Martin and a Real Wedding Ceremony as Pedro Pascal, Jessica Alba and More Party on Stage https://t.co/m7JTKA6nRN — Variety (@Variety) February 9, 2026

Ο Bad Bunny άνοιξε το σόου με την επιτυχία «Tití Me Preguntó», ανεβάζοντας αμέσως την ενέργεια, περπατώντας μέσα από το χωράφι ζαχαροκάλαμου, συναντώντας μουσικούς που έπαιζαν ντόμινο, ένα περίπτερο Villa’s Tacos και την Toñita, ιδιοκτήτρια του Caribbean Social Club, που του πρόσφερε ένα σφηνάκι ρούμι. Στη συνέχεια πέρασε από ένα κουρείο και έναν αγώνα μποξ με τους Πορτορικανούς πυγμάχους Xander Zayas και Emiliano Vargas.

Μετά το εκρηκτικό opening-act, εμφανίστηκε στην οροφή μιας casita για να ερμηνεύσει το «Yo Perreo Sola», ενώ αρκετά ονόματα της διεθνούς σόουμπιζ που κατάγονταν από τη Λατινική Αμερική —μεταξύ αυτών οι Karol G, Cardi B, Τζέσικα Άλμπα και Πέδρο Πασκάλ— χόρευαν κάτω από τη στέγη στο κέντρο του γηπέδου.

Καθώς ο Bad Bunny τραγουδούσε την επιτυχία του «Monaco», η Lady Gaga ανέβηκε σε μία υπερυψωμένη πλατφόρμα, υιοθετώντας την εικόνα μίας τραγουδίστριας salsa, και παρουσιάζοντας μία «πειραγμένη» εκδοχή του «Die With a Smile», με τη συνοδεία του θρυλικού salsa συγκροτήματος Los Sobrinos. Μετά την εμφάνιση, ο Bad Bunny χόρεψε με τη Gaga υπο τους ήχους του «Baile Inolvidable».

«Χορέψτε, χορέψτε, χορέψτε χωρίς φόβο», είπε ο Bad Bunny στα ισπανικά για να κλείσει το τραγούδι, πριν πέσει πάνω σε ένα πλήθος χορευτών που τον σήκωσαν για να τραγουδήσει το «Nueva Yol».

A Couple Invited Bad Bunny to Their Wedding. They Just Got Married During His Super Bowl Halftime Show https://t.co/2wcNUV8yQ0 — The Hollywood Reporter (@THR) February 9, 2026

Μετά τη Lady Gaga Gaga, ακολούθησε ο δεύτερος καλεσμένος της βραδιάς, ο Ρίκι Μάρτιν. Ο Πορτορικανός σταρ εμφανίστηκε καθισμένος σε μία από τις πλαστικές καρέκλες που αναπαρήγαγαν το εξώφυλλο του άλμπουμ «Debí Tirar». Τραγούδησε μόνος, με μια άδεια καρέκλα δίπλα του, ενώ οι χορευτές μέσα από τις κινήσεις τους έκαναν μία αναφορά στους 11 μήνες που χρειάστηκαν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο νησί μετά τον τυφώνα Μαρία το 2017. Για πολλούς η άδεια καρέκλα ενδεχομένως συμβόλιζε τις περισσότερες από 3.000 ζωές που χάθηκαν στον τυφώνα.

Στη συνέχεια, οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το «El Apagón», το τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Bad Bunny για το μπλακ άουτ, με τον 31χρονο σταρ να αναφωνεί: «Puerto Rico está bien cabrón!» (δηλαδή, «Το Πουέρτο Ρίκο είναι απίστευτο!»).

Η παρουσία του Ρίκι Μάρτιν στο halftime show του Super Bowl μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς υπήρξε το πρόσωπο που σηματοδότησε τη μεγάλη διείσδυση της λατινικής μουσικής στην αμερικανική mainstream σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυρίως μέσω της παγκόσμιας επιτυχίας “Livin’ La Vida Loca''».

Στο τέλος του halftime, ο Bad Bunny έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, δηλώνοντας: «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», πριν απαριθμήσει κάθε χώρα της αμερικανικής ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και, φυσικά, της «μητέρας πατρίδας» του, του Πουέρτο Ρίκο.

Πίσω του, μια γιγαντοοθόνη πρόβαλλε το μήνυμα: «Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη», μια άμεση απάντηση στα αρνητικά —πολλά από αυτά ρατσιστικά— σχόλια που δέχτηκε πριν καν ανέβει στη σκηνή.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Πηγή: protothema.gr