Η πρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά: Αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Το Ιράν είναι έτοιμο «να αραιώσει» το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιο, με αντάλλαγμα την άρση όλων των εναντίον του δήλωσε ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας, Μοχάμαντ Εσλάμι.

«Συμπερασματικά, σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα αραίωσης του εμπλουτισμένου κατά 60% ουρανίου… ο επικεφαλής της Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από το αν θα αρθεί σε αντάλλαγμα το σύνολο των κυρώσεων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό περιλαμβάνει όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν ή μόνο εκείνες που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα, Δευτέρα (9/2), ο Εσλάμι δήλωσε ότι τεχνικά και πυρηνικά ζητήματα συζητούνται παράλληλα με τα πολιτικά θέματα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σημείωσε ότι οι σχέσεις του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «παραμένουν άθικτες, αλλά ο Οργανισμός έχει μια εκκρεμή υποχρέωση σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση στις εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε εγγυήσεις από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει».

Όπως είπε ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας για να εξακολουθήσει η Τεχεράνη να βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ, ο Ορανισμός δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός σχετικά με τη στρατιωτική επίθεση στις εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Ο Εσλάμι πρόσθεσε ότι για τις εγκαταστάσεις που δεν ήταν στόχος των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων τον Ιούνιο, οι επιθεωρητές της ΔΟΑΕ πραγματοποίησαν επισκέψεις στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας και με την έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Δήλωσε ακόμα ότι οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που δεν υπέστησαν ζημιές πραγματοποιήθηκαν μετά τον πόλεμο και ότι επισκέψεις σε ορισμένες άλλες εγκαταστάσεις έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες.

Τόνισε ότι τα δικαιώματα του Ιράν βάσει των κανονισμών του ΔΟΑΕ πρέπει να γίνουν σεβαστά, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός έχει ως αποστολή να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την ειρηνική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας για το Ιράν και όλα τα έθνη.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν πιστεύει ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται με τις ΗΠΑ θα αποτρέψουν την πιθανή παραπομπή του ζητήματος του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Εσλάμι δήλωσε: «Αυτό εξαρτάται από την πολιτική βούληση και την ειλικρίνεια της άλλης πλευράς στις διαπραγματεύσεις και από το αν δεν επιθυμούν να επαναληφθεί το παρελθόν».

«Αν είναι ειλικρινείς στις διαπραγματεύσεις, εγκαταλείψουν το πυρηνικό πρόσχημα και σταματήσουν να δημιουργούν προβλήματα στον ιρανικό λαό, τότε το θέμα θα είναι διαφορετικό. Ωστόσο, η πορεία που έχουν ακολουθήσει μέχρι τώρα, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα, δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα μέχρι σήμερα και δεν θα αποφέρει ούτε στο μέλλον, είτε το φέρουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας είτε όχι», προσέθεσε και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει ούτε μία έκθεση για το Ιράν η οποία, παρά όλες τις επιθεωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, να αναφέρει ότι υπήρξε πρόβλημα μη συμμόρφωσης του Ιράν και ότι τα υποτιθέμενα ζητήματα που έχουν τεθεί είναι όλα πολιτικά».

«Επιδιώκουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις για να επιτύχουμε κάποιο αποτέλεσμα»

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να τρέφει «βαθιά δυσπιστία» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη συμφωνία του να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Όποτε η χώρα του Ιράν αντιμετωπίστηκε με τη γλώσσα της βίας, αντιστάθηκε, και όποτε αντιμετωπίστηκε με σεβασμό, ο ιρανικός λαός ανταποκρίθηκε με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει ένα τείχος δυσπιστίας απέναντι στην Αμερική, το οποίο πηγάζει από τη συμπεριφορά της ίδιας της Αμερικής. Είμαστε πολύ σοβαροί όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε αρχικά.

«Επιδιώκουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις για να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι η άλλη πλευρά θα επιδείξει την ίδια σοβαρότητα και θα είναι επίσης έτοιμη για εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά δυσπιστία λόγω της συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια», είπε, απευθυνόμενος στους πρέσβεις σε μια διπλωματική συνάντηση στο Τεχεράνη.

