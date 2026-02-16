Εκτροχιάστηκε τρένο στην Ελβετία - Πληροφορίες για τραυματίες

Λάρνακα: Πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει στην περιοχή Τεκκέ (φώτος)

Ένα επιβατικό τρένο στην Ελβετία εκτροχιάστηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, με την αστυνομία να εκφράζει φόβους ότι υπάρχουν τραυματίες, καθώς χιονοστιβάδα χτύπησε τη σιδηροδρομική γραμμή, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου 80 άτομα επέβαιναν στο τρένο της BLS όταν εκτροχιάστηκε κοντά στο Γκόπενσταϊν, στο καντόνι του Βαλαί.

«Μάλλον υπάρχουν τραυματίες», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Ελλάδας), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Το τρένο είχε αναχωρήσει από το Σπίεζ στις 6.12 π.μ. και κατευθυνόταν προς το Μπριγκ, όταν εκτροχιάστηκε σήμερα, γύρω στις 7 π.μ.

Ένας εκπρόσωπος της BLS δήλωσε στην ελβετική εφημερίδα 20 Minuten ότι το τρένο εκτροχιάστηκε από χιονοστιβάδα, προσθέτοντας: «Οι επιβάτες θα εκκενωθούν σύντομα».

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι είναι «πιθανό» να υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών και πρόσθεσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Μετά το συμβάν, οι Ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (SBB) ανακοίνωσαν ότι η γραμμή που επηρεάστηκε θα παραμείνει κλειστή, με την διακοπή να αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 4 μ.μ. σήμερα.

Πηγή: cnn.gr

 

 

