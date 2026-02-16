Ο Ομπάμα σπεύδει να σβήσει τις φωτιές που άναψε με δήλωση για τους... εξωγήινους

Μια φράση του Μπαράκ Ομπάμα σε έναν «γρήγορο γύρο» ερωταπαντήσεων ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει παγκόσμιο διαδικτυακό παροξυσμό.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων, όταν σε podcast απάντησε ότι οι εξωγήινοι «είναι αληθινοί», σπεύδοντας ωστόσο λίγες ώρες αργότερα να διευκρινίσει πως δεν έχει δει καμία απόδειξη ότι έχουν έρθει σε επαφή με τη Γη.

Η αρχική τοποθέτηση του Ομπάμα έγινε σε συνέντευξη με τον Αμερικανό podcaster Μπράιαν Τάιλερ Κοέν στο πλαίσιο ενός «speed round» – μιας ενότητας σύντομων, αυθόρμητων απαντήσεων.

Στην ερώτηση «Είναι αληθινοί οι εξωγήινοι;», ο Ομπάμα απάντησε: «Είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Πρόσθεσε μάλιστα με χιούμορ: «Δεν κρατούνται στην Area 51. Δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και το έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η αποστροφή του Ομπάμα, αν και ειπώθηκε σε ελαφρύ τόνο, αναπαράχθηκε άμεσα από διεθνή μέσα ενημέρωσης, με τίτλους που άφηναν να εννοηθεί ότι ο πρώην πρόεδρος «επιβεβαίωσε» την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η διευκρίνιση Ομπάμα μέσω Instagram

Μπροστά στη χιονοστιβάδα σχολίων ο Ομπάμα επανήλθε με ανάρτηση στο Instagram. «Προσπαθούσα να μείνω στο πνεύμα του γρήγορου γύρου, αλλά αφού προκάλεσε τόση προσοχή, να διευκρινίσω», έγραψε.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι αναφερόταν στη στατιστική πιθανότητα ύπαρξης ζωής στο Σύμπαν: «Στατιστικά, το Σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες είναι υπέρ του ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω», είπε ο Ομπάμα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «οι αποστάσεις μεταξύ των ηλιακών συστημάτων είναι τόσο μεγάλες, ώστε οι πιθανότητες να μας έχουν επισκεφθεί εξωγήινοι είναι μικρές», προσθέτοντας κατηγορηματικά: «Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου δεν είδα καμία απόδειξη ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!».

Με τον τρόπο αυτό ο Ομπάμα επιχείρησε να βάλει τέλος στη σεναριολογία, διαχωρίζοντας τη θεωρητική πιθανότητα ύπαρξης ζωής αλλού από τις θεωρίες περί μυστικής επίσκεψης εξωγήιων στη Γη.

Η σκιά της Area 51 και οι θεωρίες συνωμοσίας

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και πάλι η διαβόητη Area 51, η άκρως απόρρητη αεροπορική βάση στη Νεβάδα, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί βασικό πυλώνα θεωριών συνωμοσίας για απόκρυψη εξωγήινων.

Το 2019, περίπου 1,5 εκατομμύριο χρήστες είχαν δηλώσει διαδικτυακά ότι θα συμμετείχαν σε «έφοδο» στη βάση. Τελικά, μόλις περίπου 150 άτομα - πολλοί εξ αυτών influencers - συγκεντρώθηκαν στην περιοχή αυτή σε μια κινητοποίηση που κατέληξε περισσότερο σε μουσικό φεστιβάλ παρά σε αποκάλυψη κρατικών μυστικών.

Ήδη από το 2013 αποχαρακτηρισμένα έγγραφα είχαν αποκαλύψει ότι η βάση χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές μυστικών προγραμμάτων εναέριας επιτήρησης, όπως τα U-2 και Oxcart. Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, οι πτήσεις σε μεγάλα ύψη είχαν ως απρόβλεπτη παρενέργεια την κατακόρυφη αύξηση αναφορών για «αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα» (UFO), καθώς τα πειραματικά αεροσκάφη δεν αναγνωρίζονταν από το κοινό.

Σήμερα, ο όρος UFO έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί επισήμως από το UAP (Unidentified Anomalous Phenomena – Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα), με τις αμερικανικές Αρχές να τονίζουν ότι η πλειονότητα των καταγεγραμμένων περιστατικών εξηγείται ως αεροσκάφη, drones, μετεωρολογικά φαινόμενα ή μπαλόνια.

Ένα διαχρονικό ερώτημα

Το ερώτημα για το αν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη παραμένει ανοιχτό στην επιστημονική κοινότητα και ελκυστικό για τη λαϊκή φαντασία. Η ποπ κουλτούρα έχει τροφοδοτήσει επί δεκαετίες διαφορετικές εικόνες εξωγήινων: από τον καλοκάγαθο επισκέπτη στο «E.T.» μέχρι τα κλασικά «πράσινα ανθρωπάκια».

Δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό πολιτών πιστεύει πως η κυβέρνηση αποκρύπτει πληροφορίες για UFO. Παράλληλα, πρόσφατες ακροάσεις στο Κογκρέσο για τα UAP αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον, χωρίς όμως να προκύψουν αποδείξεις για εξωγήινη προέλευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δήλωση Ομπάμα λειτούργησε περισσότερο ως υπενθύμιση της διάκρισης ανάμεσα στην επιστημονική πιθανότητα και την αποδεδειγμένη πραγματικότητα. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι, σε ένα αχανές Σύμπαν, η ύπαρξη ζωής αλλού είναι πιθανή. Απέρριψε όμως ρητά την ιδέα ότι υπάρχουν μυστικά στοιχεία για επισκέψεις στη Γη που αποκρύπτονται από το κοινό — ή ότι ο ίδιος είχε ποτέ πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες.

Πηγή: iefimerida.gr