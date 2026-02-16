Χριστοδουλίδης: Μεγάλες οι δυνατότητες της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας

Την πεποίθηση πως η κυπριακή αμυντική βιομηχανία τα επόμενα χρόνια θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τα μέλη του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, ο οποίος, με τη σειρά του, τόνισε πως το μέλλον της Βιομηχανίας είναι εξαιρετικό.

Μιλώντας στη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πέρσι λήφθηκε η απόφαση για θεσμοθέτηση του Κυπριακού Συμβουλίου Αμυντικής Βιομηχανίας και σήμερα, σημείωσε, η συνάντηση αποσκοπεί στο να εξεταστεί τι έγινε μέσα σε αυτό το χρόνο.

«Βάλαμε κάποιους στόχους, θέλω να δω τι υλοποιήθηκε, τι δεν υλοποιήθηκε. Είχαμε πει και για μητρώο κυπριακών εταιρειών. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των κυπριακών εταιρειών», είπε ο Πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης σημειώνοντας πως ο ίδιος πιστεύει ότι είναι πολλά υποσχόμενη η κυπριακή αμυντική βιομηχανία.

«Έχουμε επίσης την προοπτική του SAFE και τις δυνατότητες που δημιουργούνται. Έχουμε τη ρήτρα του 15% σε αγορά εξοπλισμού από τρίτες χώρες, έχουμε τις εκθέσεις», είπε και πρόσθεσε πως έχει απαντήσει θετικά στο να παρευρεθεί στην έκθεση Αθήνα για να στηρίξει τις κυπριακές εταιρείες.

«Θεωρώ απόλυτα εφικτό ότι η κυπριακή αμυντική βιομηχανία τα επόμενα χρόνια θα φτάσει σε διψήφιο αριθμό όσον αφορά το ΑΕΠ της χώρας, και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυνατότητές σας. Είναι ένας πολλά υποσχόμενος νέος τομέας της οικονομίας μας, αλλά και μέσα στο πλαίσιο της δικής μας ξεκάθαρης βούλησης για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας», είπε.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας είπε πως διεξήχθη μια πάρα πολύ εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι η προοπτική και το μέλλον για την κυπριακή αμυντική βιομηχανία είναι εξαιρετικό και συντονίσαμε τις ενέργειες μας, ούτως ώστε η εκτελεστική εξουσία μαζί με το συμβουλευτικό σώμα που αποτελείται από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και άλλες οργανώσεις, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις τις οποίες έχουμε ενώπιων μας και ενόψει του κανονισμού SAFE, ο οποίος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να δώσουμε μία περαιτέρω ώθηση στην κυπριακή αμυντική βιομηχανία», είπε.

Την ίδια ώρα, συνέχισε ο κ. Πάλμας, δίδεται η ευκαιρία, εκτός από την ευκαιρία για αμυντική θωράκιση της χώρας μέσω κυπριακών εταιρειών, δίδεται η δυνατότητα στην κυπριακή οικονομία να αναπτύξει ακόμη μια βιομηχανία, η οποία θα μπορεί να συνεισφέρει στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του τόπου.

Ο Υπουργός Άμυνας επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η ενίσχυση της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας, διότι τα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πάλμας είπε πως υπάρχουν περίπου 30 εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται με θέματα αμυντικής βιομηχανίας, υπάρχουν πάρα πολλές καινοτόμες εταιρείες που συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Και σήμερα μέσω του κανονισμού SAFE μάς δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε ένα περαιτέρω βήμα ανάπτυξης αυτών των εταιρειών», είπε ο κ. Πάλμας τονίζοντας ότι το SAFE είναι ένας Κανονισμός με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 5 ετών, ενώ η κυπριακή αμυντική βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει και με εξοπλιστικά προγράμματα με τρίτες χώρες της διεθνούς κοινότητας.

«Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο στα πλαίσια της λειτουργίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να διανοιχτούν θέματα συνεργασιών αλλά και με τρίτες χώρες», είπε.

Ο κ. Πάλμας τόνισε ότι η αμυντική βιομηχανία δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Άμυνας καθώς μπορεί υπάρξει συνεργασία και με άλλες κρατικές υπηρεσίες, με συγκεκριμένα προϊόντα είτε αυτά είναι λογισμικά προγράμματα είτε άλλα καινοτόμα προϊόντα.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Σταύρος Σταύρου στις δικές του δηλώσεις σημείωσε πως υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία -για πρώτη φορά- μεταξύ του ιδιωτικού τομέα, του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, για την ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία αν και ακόμη στα σπάργανα, έχει πάρα πολλά να προσφέρει.

Ο κ. Σταύρου επανέλαβε τη θέση του Υπουργού, πως η προσπάθεια ανάπτυξης της Κυπριακής Αμυντικής Βιομηχανίας δεν αφορά μόνο για το SAFE, το οποίο είναι απλώς ένα πρόγραμμα.

«Έχουμε πάρα πολλά άλλα προγράμματα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτούμε και από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και μέσω του δικού μας του προϋπολογισμού για τις αμυντικές ανάγκες, για να προωθήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία και πιστέψτε με, υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα, αλλά μπορεί να φτάσουμε πολύ ψηλά, όπως ξεκίνησαν και όλες οι άλλες αμυντικές βιομηχανίες των κρατών», είπε.

Ερευνες για τα εκρηκτικά

Ερωτηθείς σε ποιο σημείο είναι οι έρευνες για την υπόθεση απώλειας 13,6 κιλών εκρηκτικών από το πεδίο βολής Καλού Χωριού, ο κ. Πάλμας είπε πως αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί σε ό,τι αφορά την εσωτερική έρευνα που αφορά το ΓΕΕΦ.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν το ποινικό μέρος, που είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της Αστυνομίας, δεν έχουμε κάτι ακόμη υπόψιν μας να πούμε», είπε και επανέλαβε πως το πόρισμα του Υπουργείου θα είναι έτοιμο μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ