Έρευνα κατά της Shein για εθιστικό σχεδιασμό και παράνομο περιεχόμενο εκκινεί η Κομισιόν

Την έναρξη επίσημης έρευνας σε βάρος της Shein ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παραβίαση του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Η έρευνα αφορά τον εθιστικό σχεδιασμό της κινεζικής πλατφόρμας, την έλλειψη διαφάνειας στα συστήματα συστάσεων και τη διάθεση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η απόφαση βασίζεται σε προκαταρκτικές αναλύσεις των εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου που υπέβαλε η Shein, στις απαντήσεις της σε επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών της Επιτροπής, καθώς και σε στοιχεία που διαβίβασαν τρίτοι. Συμπληρωματικά, η Κομισιόν είχε αποστείλει τρία αιτήματα παροχής πληροφοριών προς την εταιρεία στις 28 Ιουνίου 2024, στις 6 Φεβρουαρίου 2025 και στις 26 Νοεμβρίου 2025, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τον DSA, ιδίως ως προς την προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων και τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων.

Η έρευνα, η οποία ανακοινώθηκε την Τρίτη από την έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, θα επικεντρωθεί ειδικότερα στα συστήματα που εφαρμόζει η Shein για τον περιορισμό της πώλησης παράνομων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και περιεχόμενο που ενδέχεται να συνιστά υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως κούκλες με χαρακτηριστικά ανηλίκων.

Επιπλέον, θα επικεντρωθεί στους κινδύνους που συνδέονται με τον εθιστικό σχεδιασμό της υπηρεσίας – όπως η παροχή πόντων ή ανταμοιβών για τη συμμετοχή των χρηστών – καθώς και στα μέτρα μετριασμού αυτών των κινδύνων, αλλά και στη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την προώθηση περιεχομένου και προϊόντων στους χρήστες.

Σύμφωνα με τον DSA, η Shein οφείλει να γνωστοποιεί τις βασικές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στα συστήματα συστάσεων και να προσφέρει στους χρήστες τουλάχιστον μία εύκολα προσβάσιμη επιλογή που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο εθιστικός σχεδιασμός ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία των χρηστών και στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ιρλανδία συμμετέχει με την Coimisiún na Meán, την εθνική αρχή συντονισμού ψηφιακών υπηρεσιών, ως αρμόδια αρχή για τη χώρα εγκατάστασης της Shein στην ΕΕ.

Η Κομισιόν μετά την επίσημη έναρξη της διαδικασίας, θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε περισσότερες ενέργειες, όπως την επιβολή προσωρινών μέτρων ή την έκδοση απόφασης μη συμμόρφωσης. Παράλληλα, μπορεί να αποδεχθεί δεσμεύσεις της εταιρείας με στόχο την αποκατάσταση των παραβάσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας, καθώς η διάρκειά της εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, το επίπεδο συνεργασίας της εταιρείας και την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας.

