Πρωτοβουλίες για διευκόλυνση πολιτών έθεσε στην Άγκυρα η Επ. Διεύρυνσης, σύμφωνα με τουρκικό ΜΜΕ

Πιθανές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την καθημερινότητα των Τούρκων πολιτών έθεσε στην Άγκυρα η Ευρωπαία Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα T24.

Μεταξύ αυτών, η ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα πληρωμών SEPA, που θα μπορούσε, όπως εκτιμάται, να εξοικονομήσει 2–3 δισ. ευρώ ετησίως σε κόστη εμβασμάτων. Η κ. Κος είπε ότι απαιτείται ευθυγράμμιση της τουρκικής νομοθεσίας, ιδίως για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, με το κοινοτικό κεκτημένο.

Αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συμμετοχής των Τούρκων πολιτών στο καθεστώς περιαγωγής (roaming) της ΕΕ, σημειώνοντας ως εμπόδιο τη στάση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας στην Τουρκία.

Η Επίτροπος συμπεριέλαβε την τελωνειακή ένωση και τις θεωρήσεις εισόδου στα ζητήματα που μπορούν να προχωρήσουν, επισημαίνοντας ότι για την επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών-μελών. Επανέλαβε επίσης ότι απομένουν έξι κριτήρια για την απελευθέρωση της βίζας, καλώντας την Άγκυρα να ανταποκριθεί στις σχετικές εκκρεμότητες.

ΚΥΠΕ

