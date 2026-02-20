Ροδρίγκες υπέγραψε νόμο αμνηστίας: «Να ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη»

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες δήλωσε ότι πρέπει να «ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη», υπογράφοντας τον νόμο για τη χορήγηση αμνηστίας.

Ο νόμος αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ, σε επιχείρηση στο Καράκας.

«Πρέπει να ξέρουμε πώς να ζητάμε συγγνώμη και πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς να δεχόμαστε συγχώρεση», είπε η υπηρεσιακή Πρόεδρος στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας πως «ανοίγουμε νέους δρόμους για την πολιτική στη Βενεζουέλα».

Πηγή: ΚΥΠΕ