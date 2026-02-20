Ροδρίγκες υπέγραψε νόμο αμνηστίας: «Να ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη»

Λεμεσιανό καρναβάλι: Όσα πρέπει να ξέρετε - Οι δρόμοι που κλείνουν στη πόλη της διασκέδασης την Κυριακή

Αναμένεται απελευθέρωση εκατοντάδων πολιτικών κρατουμένων, εν μέσω εξελίξεων μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες δήλωσε ότι πρέπει να «ξέρουμε να ζητάμε συγγνώμη», υπογράφοντας τον νόμο για τη χορήγηση αμνηστίας.

Ο νόμος αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί από την αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις, προτού συμπληρωθούν δυο μήνες από την αιχμαλώτιση του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ, σε επιχείρηση στο Καράκας.

«Πρέπει να ξέρουμε πώς να ζητάμε συγγνώμη και πρέπει επίσης να ξέρουμε πώς να δεχόμαστε συγχώρεση», είπε η υπηρεσιακή Πρόεδρος στο Προεδρικό Μέγαρο, σημειώνοντας πως «ανοίγουμε νέους δρόμους για την πολιτική στη Βενεζουέλα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

