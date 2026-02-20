Υπουργείο Εργασίας: Τα 4 θέματα που θα συζητηθούν στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

Λάρνακα: Διακοπή νερού την Τρίτη στην περιοχή Λάρνακας–Δεκέλειας - Δείτε πληροφορίες

Στις 10 πμ το πρωί της Τρίτης η νέα συνεδρία

Τέσσερα θέματα θα συζητηθούν στη νέα συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος την Τρίτη.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουυργείο, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα θέματα της Συνταξιοδοτικής Μεταρρύθμισης, του νομοσχεδίου περί της επάρκειας κατώτατων μισθών, του σχεδίου ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/970 για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η συνεδρία θα γίνει στις 10 το πρωί στα γραφεία του Υπουργείου.

