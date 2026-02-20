«Δεν ξέρεις αν θα περάσεις σε 10 λεπτά ή μία ώρα»: Αγανάκτηση παρά τη τρίτη λωρίδα στο οδόφραγμα Αγ. Δομετίου- Παράπονα Τ/κ για επιτηδευόμενη καθυστέρηση

Παρά το ότι προστέθηκε νέα λωρίδα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, η Οδύσσεια εκατοντάδων πολιτών στο σημείο διελεύσεως που καταγράφει τη μεγαλύτερη διακίνηση οχημάτων συνεχίζεται. Όπως διαπιστώσαμε και σε χθεσινή επιτόπια επίσκεψή μας στο σημείο, παρά την επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας, το σημείο ελέγχου δεν λειτουργεί συνεχόμενα αλλά στελεχώνεται μόνο εφόσον κριθεί ότι είναι ώρα αιχμής ή όταν συσσωρευθούν αρκετά οχήματα στην ουρά.

Δεν υπάρχει υποστελέχωση

Κι όμως, το πρόβλημα δεν είναι η υποστελέχωση. Αρμόδια πηγή, που μίλησε στον «Π», ανέφερε πως δεν υπάρχει υποστελέχωση στο σημείο, ότι η Αστυνομία φρόντισε να υπάρχουν άτομα αλλά τα άτομα για το επιπλέον σημείο ελέγχου αναλαμβάνουν μόνο όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. «Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει συνεχώς άτομο στο κουβούκλιο αλλά υπάρχει στελέχωση και μόλις αυξηθεί η κίνηση και παρατηρηθεί ταλαιπωρία, τότε εξυπηρετείται κανονικά το κοινό από το επιπλέον νέο σημείο», μας ανέφερε. Σε ερώτησή μας για τον λανθασμένο –μάλλον– προγραμματισμό που έγινε, μάς αναφέρθηκε πως θα επανεξεταστεί το θέμα. Ενδεικτικό του λανθασμένου προγραμματισμού των ωραρίων λειτουργίας, βάσει και μαρτυριών που λάβαμε, είναι πως μεταβήκαμε στο σημείο πριν από τη λεγόμενη ώρα αιχμής και δεν υπήρχε κίνηση, εντούτοις σε λίγα λεπτά η ουρά των αυτοκινήτων ξεπέρασε το χιλιόμετρο. Μαρτυρία που θέσαμε επίσης ενώπιον των αρμοδίων, οι οποίοι απάντησαν πως θα επανεξετάσουν το ζήτημα. Η κίνηση και συνεπώς η ταλαιπωρία εκατοντάδων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κορυφώνεται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Για αυτό και η είδηση του ανοίγματος τρίτης λωρίδας έφερε ελπίδα σε όσους διακινούνται, ότι θα επιλύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα.







«Δεν αρκεί μια λωρίδα επιπλέον»

Αυτό που μας λέχθηκε από οδηγούς που συναντήσαμε είναι ότι το νέο μέτρο είναι καλοδεχούμενο αλλά δεν αποτελεί από μόνο του λύση. Αρκετοί μας επιβεβαίωσαν ότι όντως κατά τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές μετά τις 15:00 καταγράφεται μεγάλη κίνηση και λειτουργεί επιπλέον σημείο, αλλά ανέφεραν πως αυτό δεν είναι αρκετό. Μάλιστα Τουρκοκύπριοι μάς δήλωσαν πως σημειώνεται καθυστέρηση και στη διάρκεια ελέγχων των ταυτοτήτων τους. Αρμόδια πηγή επιβεβαίωσε ότι πλέον είναι πιο ενδελεχείς οι έλεγχοι και στις δύο πλευρές και δεν έχει να κάνει, όπως μας είπαν, μόνο με τους Τουρκοκυπρίους.

Μαρτυρίες οδηγών

Ο Αχμέτ, Τουρκοκύπριος που μεταβαίνει σχεδόν καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές για σκοπούς εργασίας, ανέφερε στον «Π» ότι η προσθήκη της νέας λωρίδας αποτελεί μεν θετικό βήμα, ωστόσο δεν δίνει ουσιαστική λύση όταν δεν λειτουργεί σε μόνιμη βάση. «Όταν είναι ανοιχτή, η κίνηση ρέει καλύτερα. Όταν όμως παραμένει κλειστή, η αναμονή γίνεται αφόρητη και χάνουμε πολύ χρόνο χωρίς λόγο», σημείωσε, προσθέτοντας πως η αβεβαιότητα για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία δημιουργεί επιπλέον εκνευρισμό στους οδηγούς.

Παρόμοια είναι η εμπειρία και του Ενβέρ, Τουρκοκύπριου φοιτητή, ο οποίος περνά καθημερινά το οδόφραγμα για να μεταβεί στις ελεύθερες περιοχές. Όπως ανέφερε, «ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, μια μικρή καθυστέρηση μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μισή ώρα ή και περισσότερο», με αποτέλεσμα να χάνει μαθήματα ή να φτάνει καθυστερημένος.

Από την πλευρά της, η κ. Αντρούλλα, η οποία μετέβη στα κατεχόμενα για να επισκεφθεί τη θεία της, ανέφερε ότι η πολύωρη αναμονή προσθέτει ψυχολογική πίεση. «Θα πρέπει να ανοίξει νέο οδόφραγμα, να εξυπηρετηθεί περισσότερος κόσμος, διότι εδώ, αν δεν υπολογίσεις την ώρα, μπορεί να βρεθείς σε αναμονή πάνω από 30 λεπτά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κεμάλ, Τουρκοκύπριος οικοδόμος που εργάζεται καθημερινά στις ελεύθερες περιοχές, ανέφερε στον «Π» ότι οι καθυστερήσεις στο οδόφραγμα επηρεάζουν άμεσα το μεροκάματό του. «Ξεκινώ νωρίς από το σπίτι αλλά ποτέ δεν ξέρω αν θα φτάσω στην ώρα μου. Όταν δεν λειτουργεί το νέο σημείο ελέγχου μπορεί να χάσω μισή ώρα ή και περισσότερο και αυτό στο τέλος της μέρας μεταφράζεται σε λιγότερη δουλειά και περισσότερη κούραση», είπε.

Ο κ. Αντρέας, κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος μεταβαίνει σχεδόν καθημερινά στο κατεχόμενο Κιόνελι για να συναντήσει φίλους του, μίλησε για την ψυχολογική φθορά που προκαλεί η αβεβαιότητα της αναμονής. «Δεν είναι μόνο η καθυστέρηση. Είναι ότι είσαι στο αυτοκίνητο χωρίς να ξέρεις αν σε δέκα λεπτά θα περάσεις ή αν θα μείνεις εκεί μια ώρα», ανέφερε, προσθέτοντας πως η κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά ακόμη και για απλές ανθρώπινες επαφές, που θα έπρεπε να είναι αυτονόητες.