Ελλάδα: Αυθεντικές οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή, 262 ντοκουμέντα αγοράζει το υπουργείο Πολιτισμού

Ξεκίνησε, επισήμως πλέον, η διαδικασία απόκτησης από το ελληνικό κράτος των 12 ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, αλλά και του συνόλου της συλλογής του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ. Η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού υπέγραψε, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ στο Βέλγιο, προσύμφωνο με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε ο οποίος απέσυρε και τις 262 φωτογραφίες που περιλαμβάνει η συλλογή από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών στον οποίο τις είχε διοχετεύσει προς πώληση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού το οποίο αποτελείται από 262 φωτογραφίες τραβηγμένες στην Ελλάδα την περίοδο 1943-1944, καθώς και έντυπα - τεκμήρια.

Ολόκληρη η δήλωση της εΕλληνίδας υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή. Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».Η αυθεντικότητα των φωτογραφιών από την Καισαριανή, πάντως, θεωρούνταν εξαρχής σχεδόν δεδομένη καθώς στην πίσω πλευρά τους αναγράφεται η λέξη Αθήνα, στα γερμανικά, και η ημερομηνία 1.5.1944. Γι΄ αυτό άλλωστε και το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων προχώρησε, ταχύτατα, προχθές, στην κήρυξη του συνόλου της συλλογής ως μνημείου εξαιτίας της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της ως τεκμηρίου της διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα, την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Μνημεία, στρατόπεδα και παράδοση

Πλήθος φωτογραφιών από δημοφιλή ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο καταπατημένα από Γερμανούς στρατιώτες, Έλληνες και Ελληνίδες με παραδοσιακές φορεσιές, κρατούμενους σε στρατόπεδα, εξαθλιωμένους ζητιάνους της Κατοχής και μικρά παιδιά με τον φόβο ζωγραφισμένο στο βλέμμα τους υπάρχουν, μεταξύ άλλων, στη συλλογή του Γερμανού Υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Χέρμαν Χόιερ την οποία είχε βγάλει σε ηλεκτρονική δημοπρασία ο συλλέκτης Τιμ ντε Κρεν.

Πέρα από τις ανεκτίμητης ιστορικής αξίας φωτογραφίες της Καισαριανής και οι υπόλοιπες, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζει σήμερα το protothema.gr, σχετίζονται άμεσα με τη ζωή και τη δράση του Υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ ο οποίος κατά την περίοδο 1943 – 1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει, ή και να συνδράμει στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Γερμανοί στρατιώτες και Έλληνες κρατούμενοι στο στρατόπεδο της Μαλακάσας (1944)

Στη συλλογή του βρίσκονται αρκετές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στο συγκεκριμένο στρατόπεδο ή και στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες απεικονίζουν Γερμανούς στρατιώτες, Έλληνες κρατούμενους και κατοίκους της περιοχής ποτ υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους.

Μεγάλος αριθμός φωτογραφιών έχει τραβηχτεί και στην Κόρινθο και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ισθμού που αποτελούσε βασικό οχηρό των Γερμανών με στόχο την αποκοπή των συμμαχικών δυνάμεων από την Πελοπόννησο.

Ο Ισθμός της Κορίνθου το 1944

Υπάρχουν επίσης αρκετές φωτογραφίες που απαθανατίζουν τα γερμανικά στρατεύματα μέσα σε σπουδαία ελληνικά μνημεία, όπως η Ακρόπολη και το Παναθηναϊκό Στάδιο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως φόντο της πανίσχυρης γερμανικής κυριαρχίας.

Δεν απουσιάζουν όμως και οι κλασικές φωτογραφίες της γερμανικής προπαγάνδας με τους παραδοσιακά ενδεδυμένους κατακτημένους, και τις δήθεν αυθόρμητές λήψεις στιγμών από την «ήρεμη» καθημερινότητα των Ελλήνων, κυρίως γυναικών και παιδιώ

Αυτές ήταν οι εντολές του Γκέμπελς ο οποίος έθεσε και την τέχνη της φωτογραφίες στην υπηρεσία της επιθετικής προπαγάνδας του ναζιστικού κόμματος απαιτώντας από τους Γερμανούς στρατιώτες να κουβαλούν πάντα μαζί τους μια φωτογραφική μηχανή και να καταγράφουν με τον φακό τους μόνον όμορφες εικόνες από τις κατακτημένες χώρες οι οποίες στη συνέχεια δημοσιεύονταν στην Ευρώπη.

Γερμανοί στρατιώτες γύρω από έναν ζητιάνο (1944)

Παρόλα αυτά, τα απεγνωσμένα βλέμματα των πεινασμένων παιδιών και των ρακένδυτων ζητιάνων και τα σκηνοθετημένα χαμόγελα των κοριτσιών με τις ελληνικές παραδοσιακές στολές προδίδουν τις χειριστικές προπαγανδιστικές τακτικές των Γερμανών κατακτητών.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες της συλλογής υπάρχουν και πλήθος φωτογραφιών από διάφορες ελληνικές πόλεις, κυρίως της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Ξενοδοχείο «Η Γαλλία», Αθήνα (1944)

Αεροφωτογραφία του λιμανιού του Πειραιά (1943)

Πηγή: Protothema.gr