Λεμεσιανό Καρναβάλι: Μεγάλο Φινάλε με 700 drones να δημιουργούν ένα μοναδικό υπερθέαμα στον ουρανό

Η φετινή καρναβαλική περίοδος κορυφώνεται για την Λεμεσό αυτή την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, με το Τελικό Πάρτι Λήξης του Λεμεσιανού Καρναβαλιού στην Πλατεία του Παλιού Λιμανιού, δίνοντας υπόσχεση για ένα θέαμα που θα μείνει αξέχαστο σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Το πάρτι θα ξεκινήσει στις 21:00 με δυνατά DJ sets που θα ανεβάσουν τους ρυθμούς και θα βάλουν τον κόσμο σε καρναβαλική διάθεση, όμως η μεγαλύτερη έκπληξη θα παρουσιαστεί στις 22:00 ακριβώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “Π”, στον ουρανό της Λεμεσού θα λάμψει ένα εντυπωσιακό drone show, με περισσότερα από 700 drones να σχηματίζουν ποικίλες εικόνες, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπερθέαμα για περίπου δέκα λεπτά.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να σηκώσει το βλέμμα ψηλά και να απολαύσει την εκρηκτική κορύφωση του καρναβαλιού, η οποία, όπως αναφέρουν, θα αφήσει το κοινό “άφωνο”.

Η εκδήλωση αποτελεί τον επίλογο της φετινής διοργάνωσης και αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου από την πόλη και τις γύρω περιοχές.

