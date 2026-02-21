Πέθανε το 2χρονο αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στην Ιταλία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.

Το δύο ετών αγοράκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης  πέθανε σήμερα τα χαράματα. 

Οι προσπάθειες των τελευταίων ημερών,  με στόχο να μπορέσει να αντικατασταθεί το προβληματικό μόσχευμα απέτυχαν  εξαιτίας της ακραίας κατάστασης όλων των ζωτικών του οργάνων. παιδιού. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο μήνες το άτυχο αγοράκι είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς,  κατά την οποία,  σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εισαγγελικής έρευνας, έγινε ένα τραγικό λάθος: η προς μεταμόσχευση καρδιά, μεταφέρθηκε από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι την Νάπολη  σε κουτί με ξηρό πάγο. Όταν η ιατρική ομάδα έφτασε στο χειρουργείο,  το μόσχευμα ήταν "ένα κομμάτι πάγου". Οι γιατροί,  όμως, αποφάσισαν να μην ακυρώσουν την μεταμόσχευση,  διότι στο μεταξύ είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του μικρού ασθενή. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

