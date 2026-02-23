Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποφυλακίστηκαν ακόμη 23 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα με βάση τον νέο νόμο περί αμνηστίας

Στην απελευθέρωση περιλαμβάνονται επτά μέλη του κόμματος της Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Αποφυλακίστηκαν την Κυριακή άλλοι 23 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα, βάσει του νόμου περί αμνηστίας που υιοθετήθηκε υπό την πίεση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal.

Μεταξύ αυτών είναι τουλάχιστον επτά μέλη του κόμματος της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης και βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Ένας από τους επτά είναι ο Χουάν Φρέιτες, ανακοίνωσε η παράταξη «Vente Venezuela» («Έλα Βενεζουέλα»).

«Καλώς ήρθες σπίτι, αγαπημένε μου Χουάν! Η οικογένειά σου, η μητέρα σου, οι αδερφές σου και ολόκληρη η οικογένεια του Vente, δεν σταματήσαμε ποτέ να αγωνιζόμαστε», έγραψε η Ματσάδο σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Σύντομα θα αγκαλιαστούμε απολύτως ελεύθεροι», συμπλήρωσε.

Πριν από τις 23 αποφυλακίσεις, οι αρχές της Βενεζουέλας είχαν συμφωνήσει να απελευθερώσουν 379 πολιτικούς κρατούμενους βάσει του νόμου περί αμνηστίας, τον οποίο είχε υποσχεθεί η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες υπό την πίεση των ΗΠΑ. Συνολικά, 1.557 κρατούμενοι ζήτησαν να αποφυλακιστούν επικαλούμενοι τον νέο νόμο, είπε η Ροδρίγκες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Χθες Κυριακή, περισσότεροι από 200 κρατούμενοι δήλωσαν ότι ξεκινούν απεργία πείνας, θεωρώντας πως εξαιρούνται από τη χορήγηση αμνηστίας.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες επιδιώκει να εξομαλύνει τις σχέσεις του Καράκας με την Ουάσινγκτον - οι οποίες είχαν διαρραγεί από το 2019 - αφότου ανέλαβε προσωρινά την προεδρία της Βενεζουέλας, μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

