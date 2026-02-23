Ο Στρόβολος δεν μπορεί να μείνει στάσιμος - Η αντιδήμαρχος Στροβόλου, Στέλλα Σουρμελή στον «Π»

«Ο Στρόβολος δεν μπορεί να μείνει στάσιμος και η συζήτηση για το παρελθόν οφείλει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε ωραιοποιήσεις», τονίζει μιλώντας στον «Π» η αντιδήμαρχος Στροβόλου, Στέλλα Σουρμελή, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του τέως δημάρχου Αντρέας Παπαχαραλάμπους για το αποτύπωμα της θητείας του και την ευρωπαϊκή πορεία του δήμου. Όπως υπογραμμίζει, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα, είναι κρίσιμο να αποσαφηνιστεί πώς και υπό ποιες συνθήκες λήφθηκαν οι αποφάσεις, ποια κονδύλια διασφαλίστηκαν και ποιοι χειρισμοί απέτρεψαν οικονομικούς κινδύνους για τον δήμο και τους δημότες. Στη συνέντευξή της στον «Π», η κ. Σουρμελή αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να έχει ο θεσμός του αντιδημάρχου όταν υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και σχέση εμπιστοσύνης με τον δήμαρχο, Σταύρο Σταυρινίδη. Περιγράφει τις ευθύνες της στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, μιλά για τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών μέσα από την υιοθέτηση χώρων πρασίνου και εξηγεί γιατί ο πολιτισμός αποτελεί βασικό εργαλείο κοινωνικής συνοχής και καθημερινής ποιότητας ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα οικονομικά του Δήμου Στροβόλου, με τις οφειλές να παραμένουν υψηλές αλλά μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν, χάρη σε πιο οργανωμένη πολιτική είσπραξης. Παράλληλα, η αντιδήμαρχος σκιαγραφεί το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου, τις δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων, τις προτεραιότητες για τη νέα γενιά και τα προγράμματα που διασφαλίζουν ότι οι δημότες της τρίτης ηλικίας παραμένουν ενεργό και ισότιμο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.

Πώς λειτουργεί στην πράξη ο θεσμός του αντιδημάρχου στον Δήμο Στροβόλου;

Η συνεργασία μου με τον δήμαρχο Σταύρο Σταυρινίδη είναι ειλικρινής και βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό. Στην Κύπρο υπάρχουν σήμερα 93 αντιδήμαρχοι και δεν είναι μυστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο ρόλος παραμένει περιορισμένος. Στον Δήμο Στροβόλου, όμως, ο θεσμός λειτουργεί ουσιαστικά. Μου έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως το περιβάλλον –που περιλαμβάνει τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου– καθώς και ο πολιτισμός. Όταν υπάρχουν καθαροί ρόλοι και εμπιστοσύνη, ο θεσμός μπορεί να αποδώσει πραγματικό έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η υιοθέτηση χώρων πρασίνου

Τι σηματοδοτεί η απόφαση για υιοθέτηση χώρων πρασίνου από τους δημότες;

Η απόφαση της επιτροπής, μετά τη σκληρή δουλειά που έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου αλλά και από τους δημοτικούς συμβούλους-μέλη της επιτροπής για την υιοθέτηση δημόσιων χώρων πρασίνου ήταν για μένα μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή. Η υιοθέτηση ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στη φροντίδα του περιβάλλοντος και συμβάλλει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων. Αποτελεί μια ουσιαστική μορφή συνεργασίας μεταξύ δημοτών και δήμου, που βελτιώνει τη συντήρηση και αξιοποίηση των δημόσιων χώρων.

Πιστεύω ότι όταν οι πολίτες αισθάνονται συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι, ο δημόσιος χώρος αποκτά άλλη αξία· γίνεται ζωντανός, φροντισμένος και πραγματικά κοινός. Για τον Στρόβολο, μια πόλη με έντονη οικιστική ανάπτυξη και αυξημένες περιβαλλοντικές προκλήσεις, η ενεργός συμμετοχή των δημοτών στη φροντίδα των πάρκων και των χώρων πρασίνου δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία· είναι επένδυση στο μέλλον μας.

«Πολιτισμός σε κάθε γειτονιά»

Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη της πόλης;

Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικός πυλώνας ποιότητας ζωής και κοινωνικής συνοχής. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την τοπική δημιουργία, να δώσουμε βήμα σε νέους καλλιτέχνες και να αξιοποιήσουμε τους δημόσιους χώρους ως ζωντανά κύτταρα πολιτισμού. Από πέρσι έχουμε καθιερώσει τη δράση «Πολιτισμός σε κάθε Γειτονιά του Στροβόλου», μεταφέροντας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στις ίδιες τις γειτονιές και φέρνοντας τον πολιτισμό πιο κοντά στους δημότες. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους και να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας της πόλης. Ο πολιτισμός ενώνει, ενεργοποιεί και δίνει φωνή στους δημότες, ενισχύοντας τη συμμετοχή και τη συλλογική ταυτότητα της πόλης μας. Μια πόλη με πολιτιστική ταυτότητα είναι μια πόλη με αυτοπεποίθηση και προοπτική.

Τα χρωστούμενα και τα χρέη

Πόσα χρήματα οφείλονται σήμερα στον Δήμο Στροβόλου;

Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται περίπου στα 16 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν συσσωρευμένες υποχρεώσεις ετών.

Έχουν μειωθεί σε σχέση με προηγούμενες περιόδους;

Ναι. Μέσα από οργανωμένη και συστηματική πολιτική είσπραξης, το ποσό έχει μειωθεί. Υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης, αποστολή ειδοποιήσεων, ρυθμίσεις αποπληρωμής και, όπου απαιτείται, νομικές ενέργειες. Στόχος είναι η σταδιακή μείωση των οφειλών με σεβασμό στη νομιμότητα και στη διασφάλιση των συμφερόντων των δημοτών. Το οικονομικό σκέλος της λειτουργίας ενός δήμου απαιτεί απόλυτη σοβαρότητα και θεσμική πειθαρχία. Στόχος μας δεν είναι απλώς η είσπραξη οφειλών αλλά η θωράκιση των συμφερόντων του δήμου μέσα από διαφανείς και συλλογικές διαδικασίες.

Πώς ισορροπείτε την αναπτυξιακή πορεία με την καθημερινότητα των δημοτών;

Έργα όπως η Τσερίου και η Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα υλοποιούνται μετά από χρόνια στασιμότητας. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που προκαλούν, όμως αποτελούν επένδυση για το μέλλον της πόλης. Η ισορροπία βρίσκεται στον σωστό προγραμματισμό, στη συνεχή ενημέρωση και στη στενή παρακολούθηση, ώστε να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις. Ο Στρόβολος δεν μπορεί να μείνει στάσιμος.

Οι επιλογές για τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες δηλώσεις του τέως δημάρχου για το πολύ θετικό αποτύπωμα που άφησε στα χρόνια της δημαρχίας του καθώς και την ένταξη του δήμου σε μια ευρωπαϊκη πορεία; Έδωσε ως παράδειγμα την Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα...

Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θεωρώ αναγκαίο να δοθούν συγκεκριμένες διευκρινίσεις στη βάση των επίσημων στοιχείων. Το 2021 εγκρίθηκε από το τότε δημοτικό συμβούλιο Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη δημιουργία Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών στο κτήριο της ΣΠΕ Στροβόλου. Τον Απρίλιο του 2024, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το θέμα επανήλθε ως κατεπείγον από τον τότε δήμαρχο και την υπηρεσία, με την αναφορά ότι απαιτείτο άμεση τελική έγκριση, διαφορετικά θα χανόταν κονδύλι ύψους €3,2 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021–2027. Η αναστάτωση που προκλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ήταν εύλογη, καθώς ζητήθηκε η λήψη απόφασης με κατεπείγουσες διαδικασίες, χωρίς να έχουν τεθεί ενώπιόν μας όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Ως συντονίστρια της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ προχωρήσαμε άμεσα σε επίσημη γραπτή επικοινωνία με τον προϊστάμενο της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας πλήρη ενημέρωση. Από την απάντηση που λάβαμε γραπτώς, προέκυψε ότι η μη έγκριση του έργου της Ψηφιακής Ακαδημίας είχε ήδη γνωστοποιηθεί στους αρμοδίους του Δήμου Στροβόλου αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου. Ως εναλλακτική επιλογή προτάθηκε η χρήση του διαθέσιμου κονδυλίου για την Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι, εάν προχωρούσε η εισήγηση για την Ψηφιακή Ακαδημία χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, η Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στο ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο δήμος θα υποχρεωνόταν να αναζητήσει ιδίους πόρους ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, γεγονός που θα επιβάρυνε τον δημοτικό προϋπολογισμό και, κατ’ επέκταση, τους δημότες. Αναφορικά με το κτήριο της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί την περίοδο εκείνη για άμεση μίσθωση, μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2026) η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ενημέρωση που λάβαμε ως δημοτική ομάδα τον Απρίλιο του 2024 από αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είχαν την εποπτεία των κτηρίων του Συνεργατισμού, επιβεβαιώνει ότι τα -τότε- παρουσιαζόμενα χρονοδιαγράμματα στο δημοτικό συμβούλιο, δεν αποτύπωναν την πραγματική πορεία της υπόθεσης. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: σοβαρός σχεδιασμός, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και πλήρης ενημέρωση των δημοτών. Η αξιοποίηση των κτηρίων που προέκυψαν μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον δήμο μας. Δεν βλέπουμε το ζήτημα απλώς ως διαχείριση ακινήτων αλλά ως δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία. Έχουμε ήδη προβεί σε προκαταρκτικές σκέψεις και αξιολόγηση πιθανών χρήσεων, με γνώμονα τις ανάγκες της πόλης και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος μας είναι οι χώροι αυτοί να αποκτήσουν κοινωνικό, πολιτιστικό ή αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα εξυπηρετεί τους δημότες. Κάθε απόφαση, ωστόσο, θα ληφθεί μέσα από συλλογική διαδικασία και σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση».

Στο επίκεντρο οι ευάλωτες ομάδες

Πώς στηρίζει ο δήμος τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;

Η κοινωνική πολιτική αποτελεί βασικό άξονα δράσης. Σε μια περίοδο οικονομικών πιέσεων, ο δήμος δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως διαχειριστής υποδομών. Οφείλει να έχει κοινωνικό πρόσωπο. Μέσα από κοινωνικά προγράμματα, συνεργασίες με φορείς και στοχευμένες παρεμβάσεις, προσπαθούμε να στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες και να ενισχύουμε τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τη νέα γενιά του Στροβόλου;

Η νέα γενιά δεν χρειάζεται μόνο υποδομές, χρειάζεται ευκαιρίες. Χρειάζεται χώρους έκφρασης, δημιουργίας και ουσιαστικής συμμετοχής. Επενδύουμε σε δράσεις πολιτισμού, εθελοντισμού και συμμετοχικότητας, ώστε οι νέοι δημότες να αισθάνονται ότι έχουν φωνή και ρόλο στον δήμο τους. Παράλληλα, δύο κοινωνικοί λειτουργοί στελεχώνουν μόνιμα τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Στροβόλου, προσφέροντας καθημερινά στήριξη, καθοδήγηση και ουσιαστική παρέμβαση όπου αυτό απαιτείται. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, στήριξης και προοπτικής, όπου κάθε νέος δημότης θα αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος αλλά έχει δίπλα του έναν δήμο που ακούει και παρεμβαίνει. Η πόλη ανήκει στις επόμενες γενιές και οφείλουμε να σχεδιάζουμε με ορίζοντα δεκαετίας, όχι θητείας.

Στήριξη στην τρίτη ηλικία

Με ποιους τρόπους διασφαλίζετε ότι οι δημότες της τρίτης ηλικίας παραμένουν ενεργό και ουσιαστικό μέρος της τοπικής κοινωνίας;

Η στήριξη των δημοτών της τρίτης ηλικίας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Στροβόλου. Το Κέντρο Ενηλίκων, που λειτουργεί από το 1993, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης για τους συνταξιούχους δημότες μας, με βασικό στόχο την κοινωνικοποίηση και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει πρόγευμα, μεταφορά, υδρογυμναστική, γυμναστική, χορό, χειροτεχνίες, μουσική, ζωγραφική, μαθήματα «Έξυπνου Τηλεφώνου», ενημερωτικές διαλέξεις και μηνιαίες επισκέψεις, οι δημότες της τρίτης ηλικίας παραμένουν δραστήριοι, κοινωνικά συνδεδεμένοι και δημιουργικοί. Στόχος μας είναι οι μεγαλύτεροι δημότες να αισθάνονται ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας. Μια πόλη που σέβεται και στηρίζει τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας είναι μια πόλη με ανθρωπιά, συνοχή και προοπτική.