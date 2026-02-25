Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Η CIA στέλνει μήνυμα στα περσικά προς τους Ιρανούς με οδηγίες για «ασφαλή και εμπιστευτική επικοινωνία»: «Θέλουμε να σας βοηθήσουμε»

Το tweet συγκέντρωσε γρήγορα μεγάλη απήχηση, με περισσότερα από 18.000 likes, 4.000 retweets και πάνω από 2,3 εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) έστειλε την Τρίτη (24/2) ένα άμεσο μήνυμα προς τον ιρανικό λαό στα περσικά, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα X. Στο μήνυμα αναφέρεται ότι η υπηρεσία «ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει», ενώ παρέχονται αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για ασφαλή και εμπιστευτική επικοινωνία.

Το μήνυμα συνοδευόταν από ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 15 δευτερολέπτων στα περσικά, το οποίο εξηγεί βήμα προς βήμα πώς μπορεί κάποιος να δημιουργήσει μια ασφαλή εικονική σύνδεση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ταυτότητας και της ασφάλειας όσων επικοινωνούν με την υπηρεσία.

Στο μήνυμα και στο συνοδευτικό βίντεο, η CIA υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια των ατόμων που επικοινωνούν μαζί της αποτελεί «κορυφαία προτεραιότητα», προειδοποιώντας παράλληλα για τους κινδύνους ηλεκτρονικής παρακολούθησης εντός του Ιράν και καλώντας τους χρήστες να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας ανάλογα με τις προσωπικές τους συνθήκες.

