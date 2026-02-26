Η Πρόεδρος του Μεξικού συζήτησε με Τραμπ τον θάνατο «Ελ Μέντσο»

Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι συζήτησε τηλεφωνικά με τον ομόλογό της των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τον θάνατο του ισχυρού βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», κατά τη διάρκεια πολύνεκρης στρατιωτικής επιχείρησης την Κυριακή.

Η συνδιάλεξη διήρκεσε οκτώ λεπτά, διευκρίνισε η Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Έγινε τη Δευτέρα, έπειτα από ταραχώδη ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας μέλη του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) πυρπόλησαν καταστήματα, έκλεισαν δρόμους κι ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με δυνάμεις ασφαλείας σε αντίποινα για τον θάνατο του αρχηγού τους, του Ελ Μέντσο.

Επρόκειτο για «σύντομη κλήση για να συζητήσουμε πώς πάνε τα πράγματα, με ρώτησε τι γίνεται στο Μεξικό», εξήγησε η κ. Σέινμπαουμ.

Η πολιτικός της εθνικιστικής αριστεράς είπε πως περιέγραψε στον κ. Τραμπ «πώς εξελισσόταν η επιχείρηση» που σημείωσε ότι έγινε χάρη σε πληροφορίες που παρείχε η Ουάσιγκτον.

Η έκρηξη βίας σε διάφορους τομείς του Μεξικού ώθησε τις αρχές των ΗΠΑ να προχωρήσουν την Κυριακή στην έκδοση οδηγίας προς τους πολίτες τους που διαμένουν στη χώρα, καλώντας τους να βρουν καταφύγιο. Ήραν την προειδοποίηση χθες Τετάρτη.

Στην ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» προχθές Τρίτη, ο ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στον εντοπισμό του Νεμέσιο Οσεγκέρα από τον μεξικανικό στρατό.

Τουλάχιστον 27 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 46 φερόμενοι ως κακοποιοί και τουλάχιστον ένας πολίτης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η Ουάσιγκτον ως τον θάνατό του τόνιζε πως προσφέρει αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του επικεφαλής του ΚΝΓΧ.