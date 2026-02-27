Οι στρατιωτικές δυνάμεις Πακιστάν - Αφγανιστάν σε αριθμούς: Πώς φτάσαμε στον «ανοιχτό πόλεμο»

Σε μία νέα, επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Πακιστάν και στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά τους μαζικούς βομβαρδισμούς στην Καμπούλ με πάνω από 200 νεκρούς.

Σημειώνεται ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί από το Πακιστάν ήρθαν ως «απάντηση» στα πλήγματα που κατάφερε το Αφγανιστάν κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τις προηγούμενες ημέρες.

Έτσι, σε αντίποινα, οι πακιστανικές δυνάμεις έπληξαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/02) στόχους των Ταλιμπάν στη Καμπούλ αλλά και στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Καπνός υψώνεται μετά από έκρηξη σε συνοριακό σταθμό με το Πακιστάν στο Αφγανιστάν.

Και οι δύο πλευρές μιλούν για βαριές απώλειες, με τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν να κάνει λόγο για «ανοιχτό πόλεμο» και τον πρωθυπουργό να απειλεί με «συντριβή» το Αφγανιστάν.

Αξίζει να επισημανθεί ότι είναι η πρώτη φορά που οι πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές στοχεύουν άμεσα εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν και όχι μαχητές που φέρεται να υποστηρίζονται από αυτούς. Όπως εξηγεί το Reuters, η κλιμάκωση αυτή είναι δείγμα της έντονης ρήξης στις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που άλλοτε ήταν στενοί σύμμαχοι.

Σε λίγες μόλις ώρες, ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε ότι 228 μαχητές των Ταλιμπάν σκοτώθηκαν και 314 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις τους, ενώ 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Πακιστάν. Ο Πακιστανός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι καταστράφηκαν 74 θέσεις των Ταλιμπάν και καταλήφθηκαν 18.

Ήδη, λοιπόν, τις πρώτες ώρες της κλιμάκωσης της έντασης, φαίνεται πως η εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, έμελλε να είναι για ακόμη μία φορά εύθραυστη, με το Αφγανιστάν να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο σε μία σύγκρουση που η στρατιωτική ισχύς του γειτονικού κράτους να διατηρεί το «πάνω χέρι».

Το Πακιστάν διαθέτει έναν από τους 15 πιο ισχυρούς στρατούς του κόσμου, γεγονός που καθιστά τις δυνάμεις των Ταλιμπάν ιδιαίτερα ευάλωτες στο ενδεχόμενο μετατροπής της έντασης σε «ανοιχτό πόλεμο» όπως προειδοποίησε ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας.

Πιο δυνατός ο στρατός του Πακιστάν

Όπως αναφέρει το Reuters, οι στρατιωτικές δυνατότητες του Πακιστάν είναι κατά πολύ ανώτερες από αυτές του Αφγανιστάν.

ΠοΩστόσο, οι Ταλιμπάν είναι επιδέξιοι στον ανταρτοπόλεμο, από τον οποίο έχουν σκληραγωγηθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Τι δείχνουν τα στοιχεία; Όπως αναφέρει το Al Jazeera σε ρεπορτάζ του:

Στρατεύματα

Πακιστάν: 660.000

Αφγανιστάν: 172.000

Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα

Πακιστάν: Τουλάχιστον 6.000 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και περισσότερα από 4.600 πυροβολικά.

Αφγανιστάν: Ορισμένα τεθωρακισμένα οχήματα και πυροβολικό, πολλά από τα οποία χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή, αλλά οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν ασαφείς.

Αεροπορικές δυνάμεις

Πακιστάν: Λειτουργεί 465 μαχητικά αεροσκάφη και περισσότερα από 260 ελικόπτερα.

Αφγανιστάν: Δεν υπάρχουν μαχητικά αεροσκάφη και υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός παλαιών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, με αβέβαιη επιχειρησιακή κατάσταση.

Πυρηνική ικανότητα

Το Πακιστάν είναι ένα πυρηνικό κράτος με περίπου 170 πυρηνικές κεφαλές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλει ή μπορεί να τις αξιοποιήσει.

Το Αφγανιστάν δεν έχει πυρηνική ισχύ.

Τι σηματοδοτεί η δήλωση περί «ανοιχτού πολέμου»

Στο μεταξύ, ο «ανοιχτός πόλεμος» που κήρυξε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν κατά του Αφγανιστάν μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν το πρωί της Παρασκευής (27/2) οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν στην Καμπούλ και σε δύο άλλες επαρχίες συνιστά σύμφωνα με αναλυτή του BBC μια «πολύ σοβαρή εξέλιξη».

«Το Ισλαμαμπάντ δίνει το σήμα ότι θέλει να «τιμωρήσει» τους Αφγανούς Ταλιμπάν, τους οποίους κατηγορεί ότι υποστηρίζουν τους μαχητές πίσω από τις πρόσφατες επιθέσεις στο Πακιστάν» όπως δήλωσε στο BBC ο ειδικός σε θέματα Αφγανιστάν, Αμίν Σαϊκάλ.

«Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, οι Πακιστανοί αποφάσισαν να επιτεθούν στον όχλο. Ήθελαν να τιμωρήσουν τους Ταλιμπάν για την υποστήριξή τους στους Πακιστανούς Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά από επιθέσεις σε πακιστανικούς στόχους και έχουν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους τα τελευταία ένα ή δύο χρόνο» όπως αναφέρει λέει ο Σαϊκάλ.

Η κλιμάκωση θα ήταν καταστροφική για τον αφγανικό λαό που αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές δυσκολίες, λέει ο ίδιος.

Πηγή: cnn.gr