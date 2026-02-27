Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ καλεί τους εργαζόμενους σε εσπευσμένη απομάκρυνση

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ  καλούν το μη απαραίτητο προσωπικό της και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας το προσωπικό που αφορά μπορεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ.

Πριν μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

 

 

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού, όπως και το μη αναγκαίο προσωπικό, από περιοχές της Μέσης Ανατολής ή να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν.

