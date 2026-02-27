Δανία: Κοντά σε απόλυτη πλειοψηφία το μπλοκ Φρεντέρικσεν ενόψει εκλογών 24ης Μαρτίου

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση της απόλυτης πλειοψηφίας στις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαρτίου μαζί με τα κόμματα της αριστεράς, σύμφωνα με δύο νέες δημοσκοπήσεις.

Αν τα αποτελέσματά τους επιβεβαιωθούν, τότε η χώρα θα βάλει τέλος, έπειτα από τέσσερα χρόνια, σε κυβερνήσεις συνασπισμού με συμμετοχή κομμάτων προερχόμενων από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.

Οι εκλογές θα καθορίσουν αν οι ψηφοφόροι θα επιβραβεύσουν την Φρεντέρικσεν για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Δανίας ή θα τιμωρήσουν την Κυβέρνησή της για παραμέληση, όπως λένε επικριτές, των εσωτερικών προβλημάτων της χώρας.

Δύο δημοσκοπήσεις της Epinion και της Megafon για λογαριασμό των δικτύων DR και TV2 δείχνουν ότι το αριστερό μπλοκ υπό την Φρεντέρικσεν θα εξασφαλίσει 87-88 έδρες στο κοινοβούλιο των 179 εδρών της Δανίας, οριακά λιγότερες από τις 90 που απαιτούνται για πλειοψηφία. Το δεξιό μπλοκ υπό τον Υπουργό Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν και το Φιλελεύθερο Κόμμα αναμένεται να κερδίσουν 73-77 έδρες με βάση τις δύο αυτές δημοσκοπήσεις.

Η Βουλή περιλαμβάνει επίσης τέσσερις έδρες από τη Γροιλανδία και τις Φερόες Νήσους, οι οποίες συνήθως απέχουν από την εσωτερική δανική πολιτική ζωή, αλλά θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές σε μία αμφίρροπη αναμέτρηση.

Τα κόμματα παραδοσιακά παρατάσσονται σε αριστερά και δεξιά μπλοκ, αλλά από τις εκλογές του 2022 προέκυψε ένας διακομματικός συνασπισμός με τη συμμετοχή των Σοσιαλδημοκρατών, του Φιλελεύθερου Κόμματος και των Μετριοπαθών, το κόμμα που ίδρυσε ο Υπουργός Εξωτερικών και πρώην Πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η πρώτη τηλεοπτική συζήτηση των ηγετών χθες, Πέμπτη, ανέδειξε σαφείς διαφωνίες ως προς την πρόταση της Φρεντέρικσεν για εισαγωγή φόρου περιουσίας με σκοπό τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Αλεξ Βάνοσπλαγκ, χαρακτήρισε την πρόταση «ανώφελη», ενώ ο ηγέτης των Μετριοπαθών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, «ανόητη».

Οι επικριτές επικαλέστηκαν το παράδειγμα της Νορβηγίας, λέγοντας ότι ο φόρος περιουσίας οδήγησε εκατομμυριούχους σε φυγή στο εξωτερικό και ενδέχεται να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αντίθετα, οι υποστηρικτές εκτιμούν ότι θα περιορίσει τις ανισότητες και θα χρηματοδοτήσει κοινωνικά προγράμματα.

Η στήριξη προς τους Σοσιαλδημοκράτες της Φρεντέρικσεν ανέκαμψε από το χαμηλό 17% του Δεκεμβρίου σε 20,8% και 21,8% στις δύο δημοσκοπήσεις. Το κόμμα είχε κερδίσει ποσοστό 28% στις εκλογές του 2022.

