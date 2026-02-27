Τουρκία: Η αντιπολίτευση ζητά έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο - Το 2020 η τελευταία γεώτρηση

Η Τουρκία πρέπει άμεσα να ξεκινήσει έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, υποστηρίζοντας ότι πρέπει «να πάψει η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας να αποτελεί ένα σύνθημα που ετοιμάζεται σε προεκλογικές περιόδους».

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Γιανκί Μπαγτζίογλου υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει, κατά την άποψή του, τις Συνθήκες της Λωζάνης και των Παρισίων, αναφερόμενος στη στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης.

Ανέφερε ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις και οι σχετικές δημοσιοποιήσεις βίντεο από ελληνικής πλευράς συνιστούν, όπως υποστήριξε, ένδειξη παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Είπε επίσης ότι η σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την προάσπιση των «εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων» της Τουρκίας αυξάνεται.

Ο Μπαγτζίογλου αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινήσεις της Ελλάδας νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, σημειώνοντας ότι η περιοχή ερευνών επεκτάθηκε, ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν έχει πραγματοποιήσει σεισμικές ή γεωτρητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο από τον Δεκέμβριο του 2020. Τόνισε ότι, κατά την άποψή του, απαιτείται επανενεργοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

«Είναι επιτακτική ανάγκη από την άποψη των εθνικών μας συμφερόντων να δείξουμε τη σημαία και την παρουσία μας με διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα που απορρέουν από διεθνές δίκαιο, αλλά δεν έχουμε δραστηριοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2020", είπε.

"Δυστυχώς, δεν βρίσκει ανταπόκριση στο πεδίο η δήλωση που είχε κάνει το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης την 1η Οκτωβρίου 2025 ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην υφαλοκρηπίδα της και στις περιοχές που έλαβε άδεια η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων από την "τδβκ’", πρόσθεσε.

"Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάψει η έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας να αποτελεί ένα σύνθημα που ετοιμάζεται σε προεκλογικές περιόδους και να επιδειχθεί δραστηριότητα στην ανατολική Μεσόγειο με τρόπο που να συνάδει με το πνεύμα και το νόημά της», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις ναυτικές επιχειρήσεις «Εναρμόνιση της Μαύρης Θάλασσας» και «Ασπίδα της Μεσογείου», προτείνοντας η δεύτερη να αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα, με συμμετοχή χωρών όπως η Αίγυπτος και η Συρία, με στόχο, όπως ανέφερε, τη συμβολή στη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Αίγυπτο, σημείωσε ότι η επαναπροσέγγιση μπορεί να συμβάλει θετικά σε ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Τέλος, ανέφερε ότι η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της Τουρκίας, δηλώνοντας πως ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αστάθεια και μεταναστευτικές πιέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ