Λετυμπιώτης: Διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου

Δια στόματος Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η Κυπριακή Κυβέρνηση, διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα». Σημειώνει δε, ότι «οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλεϊ, δήλωσε ότι η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων, καθώς δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνσή της, κοντά σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.