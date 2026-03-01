Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Λετυμπιώτης: Διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δια στόματος Κυβερνητικού Εκπροσώπου, η Κυπριακή Κυβέρνηση, διαψεύδει την εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε πως «σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα». Σημειώνει δε, ότι  «οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση».

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλεϊ, δήλωσε ότι η Κύπρος βρέθηκε στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων, καθώς δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνσή της, κοντά σε βρετανικές στρατιωτικές βάσεις. 

 

Tags

ΙΡΑΝΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα