Ο Αλιρεζά Αράφι νέο μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας στο Ιράν μετά τον θάνατο Χαμενεΐ - Η διαδικασία επιλογής του νέου ανώτατου ηγέτη

Ο Αλιρεζά Αράφι έχει οριστεί ως μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας, εκπροσωπώντας το Συνέδριο των Φρουρών, στο ρόλο του νομικού-θρησκευτικού μέλους του συμβουλίου.

Μαζί με τον Αράφι, στο Συμβούλιο συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν και ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Gholamhossein Mohseni Ejei.

Αυτή η τριμελής ομάδα έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των καθηκόντων που ανήκαν στον ανώτατο ηγέτη μετά τον θάνατό του και μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία επιλογής νέου ανώτατου ηγέτη.

Στα 67 του πλέον έτη, ο Αράφι είναι ένας καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, ο οποίος ήταν επίσης έμπιστος του Χαμενεΐ.

Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φυλάκων, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.

Τα επόμενα βήματα

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα του Ιράν και ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ειδικών, του σώματος που είχε αναδείξει τον Χαμενεΐ στην ηγεσία το 1989.

Μια επιτροπή 88 ​​μελών που ονομάζεται Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Leadership Experts) διορίζει τον ανώτατο ηγέτη.

Η επιτροπή αποτελείται εξ ολοκλήρου από σιίτες κληρικούς που εκλέγονται με λαϊκή ψήφο κάθε οκτώ χρόνια και των οποίων οι υποψηφιότητες εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Φυλάκων, τον συνταγματικό εποπτικό φορέα του Ιράν.

Η ιρανική νομοθεσία ορίζει ότι η Συνέλευση των Ειδικών «πρέπει, το συντομότερο δυνατό» να επιλέξει έναν νέο ανώτατο ηγέτη.

Η ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας θεωρείται καθοριστική για τη διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας του κράτους, μέχρι την ανάδειξη του νέου ανώτατου ηγέτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν τον διορισμό νέου αρχηγού, του Αχμάντ Βαχίντι.

Ο προηγούμενος διοικητής, στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, σκοτώθηκε στις κοινές ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν το Σάββατο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν μια ισχυρή στρατιωτική, πολιτική και οικονομική δύναμη στο Ιράν και λειτουργούν ξεχωριστά από τον τακτικό στρατό της χώρας.

Πηγή: ertnews.gr