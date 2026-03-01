Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βίντεο: Η στιγμή που δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης ανακοινώνει τον θάνατο του Χαμενεΐ και ξεσπά σε κλάματα

Την ώρα που ορισμένοι πολίτες και ομάδες θρηνούν για την απώλεια του Χαμενεΐ, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου του και την επιρροή του στη διαμόρφωση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας επί δεκαετίες, άλλοι πανηγυρίζουν.

Η είδηση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε αντιφατικές αντιδράσεις στη χώρα τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, βλέπουν τον θάνατό του ως ευκαιρία για την πτώση της τυραννίας, την απελευθέρωση των πολιτικών δικαιωμάτων και την ελπίδα για αλλαγές στη σκληρή πολιτική και θρησκευτική ηγεμονία που υπήρχε στη χώρα.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, διακρίνεται μάλιστα η στιγμή που η κρατική τηλεόραση του Ιράν, ανακοίνωσε ότι είναι νεκρός.

Ο δημοσιογράφος με δάκρυα στα μάτια, ξεσπά σε κλάματα διαβάζοντας μια ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ενημερώνοντας το κοινό πως ο Χαμενεΐ έχει πέσει νεκρός.

Όπως αναφέρεται, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του, ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του τη στιγμή της επίθεσης νωρίς το Σάββατο.

Η ανακοίνωση για τον θάνατό του ήρθε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι η κατοικία του στην Τεχεράνη είχε καταστραφεί σε μια «ισχυρή, αιφνιδιαστική επίθεση».

