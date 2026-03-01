Αδιανόητο να αντιμετωπίζεται η υγεία ως δημοσιονομικό βάρος

Μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική οικονομία, χωρίς ουσιαστική επένδυση στον τομέα της υγείας; Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη σε όλους: χωρίς υγιείς πολίτες, δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική οικονομία. Στην πραγματικότητα η υγεία, θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική προτεραιότητα και ως βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου συχνά παρατηρώ ότι το κεφάλαιο της υγείας αντιμετωπίζεται ως κοινωνική πολιτική που περίπου ανταγωνίζεται άλλες προτεραιότητες για χρηματοδότηση. Μία τέτοια προσέγγιση όμως είναι λανθασμένη και τολμώ να πω επικίνδυνη. Η πρόσβαση σε ποιοτικές δομές υγείας, στην έγκαιρη διάγνωση και την ισότιμη περίθαλψη είναι προϋπόθεση για τη στήριξη της καινοτομίας και της παραγωγικότητας.

Ορθά η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνει την προσοχή της στην ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Σε μία περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, τεχνολογικών εξελίξεων και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την καινοτομία, τη βιομηχανική της βάση, την έρευνα και την παραγωγικότητα. Αλλά την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η υγεία ως δημοσιονομικό βάρος.

Η επένδυση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, αλλά και στην έρευνα για νέες θεραπείες για τον καρκίνο, μειώνει το κόστος μακροπρόθεσμα για τα δημόσια συστήματα υγείας, ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά εργασίας και συμβάλλει στη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών. Η φιλοδοξία της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στη βιοτεχνολογία, τη φαρμακευτική ιατρική και την ιατρική καινοτομία, αναδεικνύει τον τομέα της υγείας σε βιομηχανικό πυλώνα στρατηγικής σημασίας. Η στήριξη της έρευνας, των κλινικών δοκιμών, καθώς και των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ιατρική, δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η φροντίδα καρκινοπαθών. Σύμφωνα με έρευνες πανευρωπαϊκά, σημαντικός αριθμός ασθενών δεν λαμβάνει επαρκή διατροφική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, παρά το γεγονός ότι η σωστή διατροφή επηρεάζει την αντοχή στη θεραπεία, την ανάρρωση και καθορίζει την ποιότητα ζωής. Ως αποτέλεσμα της απουσίας συστηματικού διατροφικού ελέγχου και της περιορισμένης πρόσβασης σε εξειδικευμένους διαιτολόγους, σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς αντιμετωπίζουν επιπλοκές που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί, με προφανές κόστος στην υγεία τους, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Ως μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SANT), επικεντρώνω τις προσπάθειές μου στο να παραμείνει η υγεία στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Μέσα από πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και θεματικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή ειδικών και θεσμικών φορέων, αναδεικνύουμε τη σημασία της πρόληψης, της ισότιμης πρόσβασης και της ενίσχυσης των εθνικών συστημάτων υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο φιλοξένησα πρόσφατα θεματική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο σε συνεργασία με την Cancer Patients Europe, με στόχο ακριβώς την ανάδειξη της σημασίας της διατροφικής φροντίδας στον καρκίνο και την προώθηση πολιτικών παρεμβάσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Η παροχή ολοκληρωμένης και ποιοτικής φροντίδας δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, αλλά ως προϋπόθεση για καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα και βιώσιμα συστήματα υγείας.

Δεν νοείται να συζητάμε στην ΕΕ για ανταγωνιστικότητα, χωρίς προηγουμένως να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας. Το πιο σημαντικό δίδαγμα από την πρόσφατη πανδημία της Covid-19, ήταν ακριβώς ότι η υγειονομική ασφάλεια είναι προαπαιτούμενο και για την οικονομική ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο δεν νοείται να περιορίζουμε τους πόρους για την υγεία, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας.

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης δεν θα κριθεί αποκλειστικά από τους δείκτες του ΑΕΠ ή την παραγωγική της ισχύ. Θα κριθεί και από το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι υγιείς, παραγωγικοί και προστατευμένοι. Και μία τέτοια μεταρρύθμιση, προϋποθέτει πολιτικό θάρρος και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

*Ευρωβουλευτή Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος - ΔΗΣΥ