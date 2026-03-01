Βίντεο: Πανηγυρισμοί έξω από την πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία για τον θάνατο του Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ

Κρατώντας την σημαία που παρουσιάζουν ως σύμβολο αντίθεσης στο καθεστώς Ιρανοί μαζεύτηκαν έξω από την Ιρανική Πρεσβεία στη Λευκωσία.

Σε μια συγκέντρωση με πανηγυρικό χαρακτήρα Ιρανοί φαίνονται να εκδηλώνουν «χαρά» για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Στο σημείο, μέλη της Ιρανικής κοινότητας ύψωσαν σημαίες και φώναξαν συνθήματα κατά του καθεστώτος και του Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ.

Το βίντεο που εξασφάλισε το politis.com.cy δείχνει τους παρευρισκόμενους να πανηγυρίζουν και να εκφράζουν αισθήματα ανακούφισης για το γεγονός.

