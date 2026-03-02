Οδηγός «διαφυγής» από το Ντουμπάι: Οι χερσαίες διαδρομές για εγκλωβισμένους ταξιδιώτες

Ένας αναλυτικός «οδηγός διαφυγής» για εγκλωβισμένους ταξιδιώτες στο Ντουμπάι κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο LinkedIn, την ώρα που ο εναέριος χώρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραμένει ουσιαστικά κλειστός λόγω των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν και της γενικευμένης έντασης στην περιοχή. Το έγγραφο, που διακινείται ευρέως μεταξύ ξένων κοινοτήτων και διπλωματικών κύκλων, περιγράφει βήμα-βήμα τις εναλλακτικές χερσαίες διαδρομές για όσους αναζητούν τρόπο να εγκαταλείψουν το Εμιράτο.

Σύμφωνα με τον οδηγό, η βασική στρατηγική είναι η μετάβαση οδικώς προς γειτονικές χώρες και στη συνέχεια η διέλευση από χερσαία σύνορα, με τελικό προορισμό ασφαλείς αεροπορικούς κόμβους ή απευθείας επιστροφή στη χώρα τους. Οι διαδρομές που προτείνονται αφορούν κυρίως τη μετακίνηση μέσω Ιορδανίας ή μέσω της χερσονήσου του Σινά στην Αίγυπτο, με έμφαση στη γρήγορη διέλευση και όχι στην παραμονή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υψηλού επιπέδου ταξιδιωτική προειδοποίηση που ισχύει για τις περιοχές αυτές, καθώς βρίσκονται σε καθεστώς συναγερμού ασφαλείας. Οι οδηγίες επισημαίνουν ότι όσοι επιλέξουν τη χερσαία διαφυγή θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, να αποφεύγουν στάσεις και να ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση στα σύνορα, καθώς τα ωράρια λειτουργίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω των εξελίξεων.

Ως πιο ευέλικτη επιλογή εμφανίζεται η διαδρομή μέσω Σαρμ ελ-Σέιχ και του συνοριακού περάσματος της Τάμπα, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Από την άλλη, η ταχύτερη –αλλά χρονικά περιορισμένη– διαδρομή θεωρείται εκείνη μέσω της ιορδανικής Άκαμπα, όπου το συνοριακό πέρασμα προς το Ισραήλ κλείνει τις βραδινές ώρες.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται ακόμη ενδεικτικές τιμές για μεταφορά με ιδιωτικά οχήματα, μίνι βαν ή ταξί, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για συντονισμό ασφαλών μετακινήσεων μέχρι τα σύνορα. Όπως επισημαίνεται, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οργανωθεί εκπτώσεις για μαζικές μεταφορές εγκλωβισμένων ταξιδιωτών.

