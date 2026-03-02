Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνέρχεται στις 8:30 το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση, για αξιολόγηση της κατάστασης.

Συνέρχεται σήμερα Δευτέρα στις 8.30 π.μ το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Προεδρία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα στις 8.30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο. 

