Συνέρχεται στις 8:30 το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

Συνέρχεται σήμερα Δευτέρα στις 8.30 π.μ το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Χριστοδουλίδης: «Drone τύπου Shahed έπληξε τη RAF Ακρωτηρίου - Η Κύπρος δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις»

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Προεδρία, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα στις 8.30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση, για αξιολόγηση της κατάστασης.

KYΠΕ