Φον ντερ Λάιεν: Ενημερώθηκε από Χριστοδουλίδη για την επίθεση - «Στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε όποια απειλή»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να ενημερωθεί για την επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου. Στη ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε στόχο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται «συλλογικά, σταθερά και απερίφραστα» στο πλευρό των κρατών-μελών της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε την ενότητα των κρατών-μελών σε ζητήματα ασφάλειας, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας, με φόντο την αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε την ανάρτησή της: