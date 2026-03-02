Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Φον ντερ Λάιεν: Ενημερώθηκε από Χριστοδουλίδη για την επίθεση - «Στο πλευρό των κρατών μελών απέναντι σε όποια απειλή»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε την ενότητα των κρατών-μελών σε ζητήματα ασφάλειας, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας, με φόντο την αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να ενημερωθεί για την επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου. Στη ανάρτησή της, η κ. φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε στόχο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται «συλλογικά, σταθερά και απερίφραστα» στο πλευρό των κρατών-μελών της απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

Σχετικά άρθρα:

Η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε την ενότητα των κρατών-μελών σε ζητήματα ασφάλειας, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας, με φόντο την αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε την ανάρτησή της: 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΚομισιόνΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝΑΚΡΩΤΗΡΙΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα