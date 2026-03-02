Drone στο Ακρωτήρι: Πιθανόν να προήλθε από Ιράν ή Λίβανο - Έρευνες για δίκτυα Τεχεράνης ή Χεζμπολάχ στην Κύπρο

Σε σοβαρό επεισόδιο με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξελίσσεται το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη RAF Ακρωτηρίου, όταν μη επανδρωμένο αερόχημα προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων της βάσης, προκαλώντας υλικές ζημιές και θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, το περιστατικό καταγράφηκε στις 12:03 μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Πληροφορίες που συλλέγονται από κυβερνητικές, στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές καταδεικνύουν ότι πρόκειται για ενέργεια με χαρακτηριστικά στοχευμένης επίδειξης ισχύος, η οποία δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο συμβάν.

Ιρανικής κατασκευής το drone

Σύμφωνα με υψηλά ιστάμενες κυβερνητικές πηγές που μιλούν στον «Π», πρόκειται για drone τύπου Shahed, ιρανικής κατασκευής, με κατασκευαστική εμβέλεια περί των 2.000 χιλιομέτρων. Με βάση αυτό το δεδομένο, δεν αποκλείεται το μη επανδρωμένο αερόχημα να εκτοξεύθηκε είτε από το Ιράν, είτε από τον Λίβανο.

Οι κυπριακές αρχές, σε συνεργασία με τις βρετανικές και τις αμερικανικές, εξετάζουν τη διαδρομή πτήσης του drone, με στόχο να εξακριβωθεί το ακριβές σημείο εκκίνησής του. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εκτιμάται ότι το drone ήταν προγραμματισμένο να κινείται σε χαμηλό ύψος, ώστε να αποφεύγει τον έγκαιρο εντοπισμό από τα ραντάρ.

Το πλήγμα σημειώθηκε σε αποθήκη πλησίον του αεροδιαδρόμου της αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι, προκαλώντας αποκλειστικά υλικές ζημιές.

Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια λειτουργεί ως προειδοποιητικό μήνυμα, τόσο προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και προς τις Βρετανικές Βάσεις στο νησί.

Την ίδια ώρα, έγκυρη πολιτική πηγή ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυπριακή κυβέρνηση διαχειρίστηκε επικοινωνιακά το περιστατικό. Όπως σημειώνει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε χθες δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τις οποίες «η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο». Ωστόσο, βρετανική πηγή διευκρινίζει ότι ο κ. Στάρμερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι Βρετανικές Κυρίαρχες Βάσεις να αποτελούσαν τον στόχο της επίθεσης.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό πιθανών «μοναχικών λύκων», πρακτόρων «εν υπνώσει» που φέρονται να δρουν για λογαριασμό του Ιράν ή της Χεζμπολάχ, και ενδεχομένως να βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν πραγματοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές συλλήψεις δύο Αζέρων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία προς όφελος του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, κυπριακές αρχές βρίσκονται σε συνεργασία με ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δικτύων ή μεμονωμένων προσώπων που θα μπορούσαν να κινηθούν εναντίον στόχων στην Κύπρο.

Όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, πρωταρχικός στόχος των Αρχών είναι να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο, το οποίο θα μπορούσε να εμπλέξει περαιτέρω την Κυπριακή Δημοκρατία στο ευρύτερο πολεμικό μέτωπο της περιοχής.