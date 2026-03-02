Η Τεχεράνη καλεί ΟΗΕ και Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβουν δράση – «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας»

Να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς καθυστέρηση, καλεί η Τεχεράνη τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που απέστειλε τη Δευτέρα η Πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία, σημειώνοντας ότι όπως η χώρα ήταν προετοιμασμένη για διαπραγματεύσεις, είναι ακόμη πιο προετοιμασμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητά της.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι, τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου, την παραμονή της περσικής πρωτοχρονιάς και τη δέκατη ημέρα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «παραβίασαν κατάφωρα την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράν εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αρκετών αμυντικών εγκαταστάσεων, υποδομών και πολιτικών χώρων σε διάφορες πόλεις σε όλη τη χώρα μας». «Αυτή η ανανεωμένη πράξη στρατιωτικής επιθετικότητας έλαβε χώρα ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε διπλωματική διαδικασία», σημειώνεται.

«Αυτή η απερίσκεπτη ενέργεια έχει αναμφισβήτητα θέσει την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια υπό μια άνευ προηγουμένου απειλή», αναφέρεται.

«Παρά το γεγονός ότι γνωρίζαμε τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος να προβούν σε άλλη μια πράξη επιθετικότητας, συμμετείχαμε ξανά στις διαπραγματεύσεις για να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα και σε όλα τα έθνη του κόσμου τη νομιμότητα της θέσης του ιρανικού λαού και να απομακρύνουμε κάθε πρόσχημα για παράνομη επιθετικότητα», προστίθεται.

Σήμερα, αναφέρεται, «ο λαός του Ιράν στέκεται περήφανος, γνωρίζοντας ότι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να αποτρέψει τον πόλεμο». Τώρα, ωστόσο, προστίθεται, «ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε την πατρίδα και να αντιμετωπίσουμε την στρατιωτική επίθεση του εχθρού. Όπως ακριβώς ήμασταν προετοιμασμένοι για διαπραγματεύσεις, είμαστε ακόμη πιο προετοιμασμένοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν».

Σημειώνεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν «θα χρησιμοποιήσουν όλες τις απαραίτητες δυνατότητες και πόρους» για να αποκρούσουν τις εχθρικές ενέργειες.

Σημειώνεται ακόμη ότι, οι αεροπορικές επιδρομές «που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σιωνιστικό καθεστώς αποτελούν σαφή παραβίαση του Άρθρου 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». «Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Ιράν έχει το εγγενές και νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα», προστίθεται.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, αναφέρεται, «υπογραμμίζει τη σοβαρή ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας τους να λάβουν άμεσα μέτρα σε απάντηση στην παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλείται από αυτήν την απροκάλυπτη στρατιωτική επιθετικότητα. Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλα τα μέλη του Συμβουλίου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς καθυστέρηση».

Σημειώνεται ότι «αναμένεται» από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών -ιδίως οι περιφερειακές και ισλαμικές χώρες, τα μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων «και όλες οι κυβερνήσεις που εκτιμούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», «να καταδικάσουν απερίφραστα αυτήν την πράξη επιθετικότητας και να λάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της».

Αναφέροντας ότι ο ιρανικός λαός «δεν έχει υποκύψει ποτέ στην κυριαρχία ή την ξένη επιθετικότητα», σημειώνεται ότι «και αυτή τη φορά, η απάντηση του ιρανικού έθνους θα είναι σταθερή και αποφασιστική - και θα κάνει τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις εγκληματικές τους πράξεις».

KYΠΕ