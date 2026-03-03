Financial Times: Το Ιράν κάνει πράξη το σχέδιο του Χαμενεΐ

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν υλοποιήσει ένα σχέδιο που καταρτίστηκε από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τους κορυφαίους διοικητές του Ιράν για να σπείρουν χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή, να προκαλέσουν αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές και να αυξήσουν τα στοιχήματα στην προσπάθεια τους να πιέσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν την επίθεση τους.

Ένας εσωτερικός παράγοντας του καθεστώτος δήλωσε στη Financial Times ότι ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη το Σάββατο, και οι συνεργάτες του άρχισαν να εργάζονται πάνω σε ένα «λεπτομερές» σχέδιο μετά τον καταστροφικό 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Ιρανικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο.

Αυτό το σχέδιο περιλάμβανε επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και επιθέσεις που θα προκαλούσαν αναταραχές στις αεροπορικές πτήσεις στην περιοχή, είπε ο ίδιος.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να κλιμακώσουμε και να ξεκινήσουμε μια μεγάλη φωτιά, ώστε όλοι να το δουν», είπε ο εσωτερικός παράγοντας του καθεστώτος. «Όταν οι κόκκινες γραμμές μας έχουν παραβιαστεί σε αντίθεση με όλους τους διεθνείς νόμους, δεν μπορούσαμε πλέον να τηρούμε τους κανόνες του παιχνιδιού».

Το σχέδιο τέθηκε παρά το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ και τουλάχιστον έξι ανώτεροι Ιρανοί στρατιωτικοί και μυστικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας και του επικεφαλής της Ελίτ Φρουράς της Ιρανικής Επανάστασης, σκοτώθηκαν από τα πυρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Αγιατολάχ Αλίρεζα Αράφι, μέλος του τριμελούς συμβουλίου προσωρινής ηγεσίας που ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά το θάνατο του Χαμενεΐ, δήλωσε σε μήνυμα βίντεο τη Δευτέρα ότι «αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται λόγω του σχεδιασμού του [Χαμενεΐ]».

Κλιμάκωση των αντίποινων

Χθες, Δευτέρα (2/3), με το άνοιγμα των αγορών μετά το Σαββατοκύριακο, το καθεστώς κλιμάκωσε δραματικά την αντίδρασή του, στοχεύοντας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον πετρελαιοπαραγωγικό Κόλπο, εκτοξεύοντας drones σε μια κρίσιμη εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό οδήγησε το Κατάρ, έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, να σταματήσει τις προμήθειες. Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν καθώς έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενέργειας και αερίου.

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τα ιρανικά drones χτύπησαν επίσης ξενοδοχεία, αεροδρόμια και λιμάνια σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Ομάν και το Μπαχρέιν. Έχουν εκτοξευτεί βολές πυραύλων και drones σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή καθώς ενώ η κυπριακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πτώση drone στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

Μέρος της προσέγγισης του καθεστώτος είναι η αποκέντρωση της στρατιωτικής λήψης αποφάσεων, ώστε οι δυνάμεις του να μην αδρανούν από τις δολοφονίες ανώτερων διοικητών. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του Ιράν δρουν πλέον ανεξάρτητα.

«Οι στρατιωτικές μας μονάδες είναι τώρα, στην πραγματικότητα, ανεξάρτητες και κάπως απομονωμένες και ενεργούν με βάση τις γενικές οδηγίες που τους έχουν δοθεί εκ των προτέρων», δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera.

Οι σύμμαχοι του Ιράν, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός του πολέμου τον Ιούνιο, έχουν πλέον ενταχθεί στη σύγκρουση. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους κατά του βόρειου Ισραήλ, απειλώντας μια νέα σύρραξη στον Λίβανο, ενώ οι ιρακινές πολιτοφυλακές στόχευσαν αμερικανική βάση στο βόρειο Ιράκ και δήλωσαν ότι στόχευσαν Αμερικανούς στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Η κλιμάκωση αναμένεται να συνεχιστεί, δήλωσε ο εσωτερικός παράγοντας του καθεστώτος. «Τι περίμεναν; Αν ο επικεφαλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στοχοποιηθεί, νομίζουν ότι δεν θα συμβεί τίποτα;»

Πηγή: News247.gr