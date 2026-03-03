Αμηχανία, βλέμματα, κομπασμοί για τα πυρηνικά: Ο Γουίτκοφ αποκάλυψε τι έγινε στη διαπραγμάτευση με Ιρανούς στη Γενεύη που έφερε πόλεμο

Όπως είπε, κατέρρευσαν όταν Ιρανοί αξιωματούχοι διακήρυξαν ανοιχτά την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα ικανά για την παραγωγή πυρηνικών όπλων.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Γουίτκοφ περιέγραψε στιγμές αμηχανίας μέσα στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, αναφέροντας ότι αντάλλαξε βλέμματα δυσπιστίας με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, όταν οι Ιρανοί εκπρόσωποι παρουσίασαν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες.

«Οι Ιρανοί κατέστησαν σαφές από την αρχή ότι θεωρούν αδιαμφισβήτητο δικαίωμά τους να εμπλουτίζουν όλο το ουράνιο που διαθέτουν. Έτσι ξεκίνησαν οι συνομιλίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γουίτκοφ: Το Ιράν απέρριψε πρόταση για δεκαετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η αμερικανική πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά αυτή τη θέση, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα τις δραστηριότητες εμπλουτισμού της Τεχεράνης.

Όπως αποκάλυψε, το Ιράν απέρριψε επίσης πρόταση των ΗΠΑ για πλήρη αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για δέκα χρόνια, παρά την προσφορά της Ουάσιγκτον να καλύψει το κόστος προμήθειας πυρηνικού καυσίμου. «Εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να κάνουν οτιδήποτε πέρα από το να εμπλουτίζουν ουράνιο για πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Γουίτκοφ.

«Έχουμε αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο για 11 πυρηνικές βόμβες»

Ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι δύο Ιρανοί διαπραγματευτές παραδέχθηκαν ανοιχτά πως η Τεχεράνη διαθέτει περίπου 460 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% - ποσότητα που, όπως είπαν, θα μπορούσε να μετατραπεί σε έως και 11 πυρηνικές βόμβες.

«Δεν το έκρυβαν. Ήταν περήφανοι», δήλωσε ο Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι καυχήθηκαν επίσης πως κατάφεραν να παρακάμψουν διεθνείς μηχανισμούς παρακολούθησης.

Ένταση στη Γενεύη - Φωνές από τον Αραγτσί

Η ένταση κορυφώθηκε στις συνομιλίες της περασμένης Πέμπτης στη Γενεύη, όταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, φέρεται να ύψωσε τη φωνή του μετά την επανάληψη από την αμερικανική αντιπροσωπεία του αιτήματος για δεκαετή παύση του εμπλουτισμού ουρανίου.

Σύμφωνα με το NBC News, ο Γουίτκοφ απάντησε ψύχραιμα, λέγοντας: «Αν προτιμάτε, μπορώ να αποχωρήσω».

Μετά τη συνάντηση, η αμερικανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Τραμπ για το αδιέξοδο στις συνομιλίες, με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης να αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος από τη στάση της ιρανικής πλευράς.

«Πήγαμε καλόπιστα, αλλά ήταν αδύνατη η συμφωνία»

Ο Γουίτκοφ εξέφρασε έντονη απογοήτευση για την πορεία των επαφών με τους Ιρανούς διαπραγματευτές.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μάς έστειλε για να διαπιστώσουμε αν το Ιράν μετείχε σοβαρά στις διαπραγματεύσεις. Όμως, από τη δεύτερη συνάντηση ήταν σαφές ότι μια συμφωνία ήταν αδύνατη. Στην τρίτη πήγαμε καλόπιστα και ήθελαν να δείξουμε αισιοδοξία. Δεν υπήρχε τίποτα αισιόδοξο», κατέληξε.

