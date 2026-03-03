Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

LUCAS: Το νέο drone χαμηλού κόστους των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται στον πόλεμο με το Ιράν

Kοστίζει περίπου 30.000 ευρώ και αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα όπλα του Πενταγώνου, που συνήθως απαιτούν χρόνια για να περάσουν από την ανάπτυξη στην παραγωγή και τη χρήση.

Ένα νέο drone αυτοκτονίας, που αναπτύχθηκε ταχύτατα από τις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται εναντίον του Ιράν μόλις οκτώ μήνες μετά την παρουσίασή του στο Πεντάγωνο.

Πρόκειται για ένα drone της εταιρείας SpektreWorks της Αριζόνας, που κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ, και είναι φθηνότερο από τα προηγμένα μοντέλα.

Το drone LUCAS έχει αναπτυχθεί με βάση το ιρανικό Shahed, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Το νέο αυτό όπλο παρουσιάστηκε στο Πεντάγωνο πέρυσι το καλοκαίρι.

Το LUCAS, που σημαίνει Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (Σύστημα Χαμηλού Κόστους Μάχης Χωρίς Πλήρωμα), είναι φθηνότερο και αναπτύσσεται πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα όπλα του Πενταγώνου, που συνήθως απαιτούν χρόνια για να περάσουν από την ανάπτυξη στην παραγωγή και τη χρήση.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει καταδείξει τη σημασία των drones στη σύγχρονη πολεμική στρατηγική, καθώς τα Shahed χρησιμοποιούνται από τους Ρώσους επιτιθέμενους για να πλήξουν στόχους σε όλη την Ουκρανία.

Η ταχεία ανάπτυξη του LUCAS, σύμφωνα με αξιωματούχους άμυνας των ΗΠΑ, αντανακλά τις μαθήματα που έχουν ληφθεί από την παρακολούθηση της πολεμικής χρήσης drones στην Ουκρανία.

Με κόστος μόλις 30.000 ευρώ ανά κομμάτι, είναι σημαντικά φθηνότερο από το πιο προηγμένο MQ-9 Reaper, το οποίο κοστίζει έως και 34 εκατομμύρια ευρώ και είναι επαναχρησιμοποιούμενο.

Πηγή: protothema.gr

