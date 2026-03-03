Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρεσβεία Ιράν στην Κύπρο: Καταδικάζει την επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ - «Θα υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κάνει λόγο για παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Ιράν, επικαλείται το Άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ και δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν «με ισχύ και αποφασιστικότητα»

Η Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Κύπρο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει ως «παράνομη στρατιωτική επίθεση» τα πλήγματα που, όπως αναφέρει, εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σε βάρος του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις φέρονται να στόχευσαν «αμυντικές εγκαταστάσεις, υποδομές και πολιτικές τοποθεσίες» σε διάφορες πόλεις της χώρας, κατά παράβαση –όπως υποστηρίζεται– της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας του Ιράν, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Η ιρανική πλευρά επικαλείται το Άρθρο 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περί απαγόρευσης χρήσης βίας, καθώς και το Άρθρο 51 περί νόμιμης άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας «θα χρησιμοποιήσουν όλες τις αναγκαίες δυνατότητες» για να αντιμετωπίσουν την επίθεση.

Παράλληλα, καλεί τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση, ζητώντας από τα κράτη-μέλη, ιδίως τις χώρες της περιοχής και τα μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων, να καταδικάσουν την ενέργεια.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι το Ιράν «θα υπερασπιστεί αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα», τονίζοντας πως η απάντηση θα είναι «σταθερή και αποφασιστική».

