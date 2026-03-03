Reuters: Προειδοποίηση των μυστικών υπηρεσιών για ιρανικές επιθέσεις στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ

Το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν τις ΗΠΑ με επιθέσεις σε απάντηση στη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο από ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις, σύμφωνα με αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που εξετάστηκε από το Reuters.

Η αξιολόγηση απειλής της 28ης Φεβρουαρίου που εκπονήθηκε από το Γραφείο Πληροφοριών και Ανάλυσης στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του «πιθανώς» αποτελούν απειλή στοχευμένων επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και μια μεγάλης κλίμακας φυσική επίθεση ήταν απίθανη.

Διαβάστε επίσης:Live: Η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ - Στους 787 οι νεκροί στο Ιράν - Χερσαίες δυνάμεις του IDF στον Λίβανο (βίντεο)

LIVE: Η Γαλλία στέλνει αντιπυραυλικά συστήματα, anti-drones και φρεγάτα - Σε ύψιστο συναγερμό η Κύπρος, κάθοδος ξένων ανταποκριτών στη Βάση Ακρωτηρίου

Η έκθεση πρόσθεσε ότι βραχυπρόθεσμα η κύρια ανησυχία ήταν ότι οι «χακτιβιστές» που συνδέονται με το Ιράν θα διεξήγαγαν κυβερνοεπιθέσεις χαμηλού επιπέδου εναντίον δικτύων των ΗΠΑ, όπως παραμορφώσεις ιστοσελίδων και κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας.

«Παρόλο που μια μεγάλης κλίμακας φυσική επίθεση είναι απίθανη, το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του πιθανότατα αποτελούν μια διαρκή απειλή στοχευμένων επιθέσεων στην πατρίδα και σχεδόν σίγουρα θα κλιμακώσουν αντίποινα – ή εκκλήσεις για δράση – εάν επιβεβαιωθούν οι αναφορές για τον θάνατο του Αγιατολάχ», ανέφερε η έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) που εξέτασε το Reuters.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε: «Είμαι σε άμεσο συντονισμό με τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας στις υπηρεσίες πληροφοριών και στις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά και να αποτρέπουμε τυχόν πιθανές απειλές για την πατρίδα».

Το Ιράν επιβεβαίωσε την Κυριακή τις αναφορές για τον θάνατο του Χαμενεΐ σε μια επίθεση το Σάββατο, η οποία αρχικά ανακοινώθηκε από το Ισραήλ και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ιρανικές επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ

Η αξιολόγηση του DHS ανέφερε επίσης ότι το Ιράν πιθανότατα θα συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον στόχων των ΗΠΑ και των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή και σχεδόν σίγουρα θα κατηγορήσει ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ για τυχόν διαμαρτυρίες που θα ξεκινήσουν λόγω της δήλωσης του Τραμπ που ζητά αλλαγή καθεστώτος.

Ο αεροπορικός πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ξεκίνησε το Σάββατο, διευρύνθηκε τη Δευτέρα, καθώς το Ισραήλ επιτέθηκε στον Λίβανο σε απάντηση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη συνέχισε τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, οι αρχές που ερευνούν έναν πυροβολισμό την Κυριακή σε ένα μπαρ στο Ώστιν του Τέξας, που σκότωσε τουλάχιστον δύο άτομα, δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν ο ένοπλος είχε κίνητρο τον πόλεμο στο Ιράν.

Το σώμα του δράστη, ο οποίος σκοτώθηκε από την αστυνομία, εθεάθη σε φωτογραφία που εξασφάλισε το Reuters, φορώντας ένα μπλουζάκι με μια ιρανική σημαία και την ένδειξη «ΙΡΑΝ» γραμμένη με πράσινο, λευκό και κόκκινο χρώμα στο μπροστινό μέρος. Φορούσε επίσης μια μπλούζα που έγραφε «Ιδιοκτησία του Αλλάχ», δήλωσε στο Reuters ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ στις αρχές επιβολής του νόμου.

Πηγή: naftemporiki.gr