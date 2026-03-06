Washington Post: Η Μόσχα δίνει στην Τεχεράνη πληροφορίες για να στοχεύει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους

Η Ρωσία δίνει στο Ιράν πληροφορίες στόχων που περιλαμβάνουν τοποθεσίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, όπου σταθμεύουν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη τρεις αξιωματούχους που είναι γνώστες του θέματος.

Η έκταση της υποστήριξης της Ρωσίας προς το Ιράν δεν είναι απολύτως σαφής, αλλά η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει αμερικανικές δυνάμεις έχει υποβαθμιστεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης την περασμένη εβδομάδα, γράφει η Washington Post.

Ο πόλεμος έχει έκτοτε κλιμακωθεί, πυροδοτώντας αντίποινα από το Ιράν και παγιδεύοντας τους γείτονές του καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλει υψηλό κόστος στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους.

BREAKING: U.S. officials say Russia is giving Iran intelligence on the locations of American warships and aircraft in the Middle East, helping Tehran target U.S. forces.



The information reportedly includes positions of ships, aircraft, and radar systems.



Officials say the… pic.twitter.com/E9QN7QWAeD — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026

Ο αμερικανικός στρατός έχει ταυτοποιήσει τα ονόματα έξι εφέδρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε μια στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Πορτ Σουάιμπα. Ο Τραμπ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών.

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν σχολίασε άμεσα την φερόμενη ρωσική υποστήριξη προς το Ιράν.

«Το ιρανικό καθεστώς συντρίβεται ολοσχερώς. Τα αντίποινα για βαλλιστικούς πυραύλους μειώνονται καθημερινά, το ναυτικό τους εξοντώνεται, η παραγωγική τους ικανότητα καταστρέφεται και οι πληρεξούσιοί τους μόλις που αντιστέκονται», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε ανακοίνωσή της, απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Η Ρωσία βρίσκεται σε διάλογο με εκπροσώπους της ιρανικής ηγεσίας, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Αρνήθηκε ωστόσο να προβεί σε λεπτομέρειες όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη.

JUST IN: 🇷🇺🇮🇷 Russia is providing Iran with intelligence on US ship and aircraft locations, Washington Post reports. pic.twitter.com/E2vuc144YE — BRICS News (@BRICSinfo) March 6, 2026

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν μια απροσδόκητη τονωτική ένεση για τη Ρωσία, καθώς προκάλεσε σημαντική αύξηση στη ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ ενίσχυσε τις εξαγωγές της που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από τις κυρώσεις που συνδέονται με τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει στην Ουκρανία πληροφορίες των μυστικών τους υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον και η ρωσική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ