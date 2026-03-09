Κούβα: Πολίτες βγήκαν στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες μετά τα πολύωρα μπλακάουτ - Ζητούν ρεύμα και τρόφιμα (βίντεο)

Νέες διαδηλώσεις καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην Κούβα, με πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους σε περιοχές της πρωτεύουσας Αβάνα αλλά και σε άλλες πόλεις, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματοςκαι τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και μαρτυρίες που διακινούνται στα κοινωνικά δίκτυα, κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες βγήκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια της νύχτας, χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα διαμαρτυρίας για τις συνεχιζόμενες διακοπές ρεύματος.

Οι κινητοποιήσεις φαίνεται ότι πυροδοτήθηκαν μετά από πολύωρα μπλακάουτ που άφησαν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για πολλές ώρες ή ακόμη και ημέρες.

Ενεργειακή κρίση και οικονομικές δυσκολίες

Η Κούβα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρή ενεργειακή κρίση, με επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος που σχετίζονται με ελλείψεις καυσίμων, προβλήματα στο ηλεκτρικό σύστημα και περιορισμένες δυνατότητες συντήρησης των υποδομών.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από την ευρύτερη οικονομική κρίση στη χώρα, η οποία χαρακτηρίζεται από ελλείψεις βασικών αγαθών και υψηλό πληθωρισμό, οδηγώντας σε αυξημένη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Συλλήψεις και ένταση σε ορισμένες διαμαρτυρίες

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί επεμβάσεις των αρχών κατά διαδηλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, μια ακτιβίστρια συνελήφθη στην Αβάνα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατά των μπλακάουτ.

Βίντεο και μαρτυρίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ομάδες πολιτών να συγκεντρώνονται σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ακούγονται συνθήματα για «ελευθερία» και βελτίωση των συνθηκών ζωής.

🚨BREAKING: Mass protests have ERUPTED across Cuba as tensions explode.



Fires rage in the streets and on buildings. Crowds are banging pots and chanting: “WE WANT FREEDOM!”



The world has had enough of dictators. pic.twitter.com/BtD6iuFFRD — The British Patriot (@TheBritLad) March 9, 2026

Συνεχιζόμενη κοινωνική πίεση

Οι διαδηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που παρατηρείται στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με βασικά αιτήματα την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, τρόφιμα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Oι εξελίξεις καταδεικνύουν την αυξανόμενη κοινωνική πίεση που αντιμετωπίζει η κουβανική κυβέρνηση.

Πηγή: ertnews.gr