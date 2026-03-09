Στη Σούδα ο Μακρόν - Πληροφορίες για συνάντηση με Δένδια

Στη Σούδα θα μεταβεί μετά την Κύπρο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον οποίο θα υποδεχθεί στις 17:30 σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα πάρει από εκεί πτητικό μέσο για να επισκεφθεί το Charles de Gaulle.

Νωρίτερα από την Πάφο ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έστειλε μήνυμα στήριξης ότι «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε νέα επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων.

«Η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή με 8 φρεγάτες, με αμφίβιες μονάδες και το αεροπλανοφόρο μας» επισημαίνει. «Σκοπός μας να διασφαλίσουμε των Ευρωπαίων πολιτών, της ναυσιπλοΐας» ανέφερε.