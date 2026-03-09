Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στη Σούδα ο Μακρόν - Πληροφορίες για συνάντηση με Δένδια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη Σούδα θα μεταβεί μετά την Κύπρο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τον οποίο θα υποδεχθεί στις 17:30 σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα πάρει από εκεί πτητικό μέσο για να επισκεφθεί το Charles de Gaulle.

Νωρίτερα από την Πάφο ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, έστειλε μήνυμα στήριξης ότι «όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη, ενώ προανήγγειλε νέα επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων.

«Η γαλλική παρουσία θα συνεχίσει να υπάρχει στη Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή με 8 φρεγάτες, με αμφίβιες μονάδες και το αεροπλανοφόρο μας» επισημαίνει. «Σκοπός μας να διασφαλίσουμε των Ευρωπαίων πολιτών, της ναυσιπλοΐας» ανέφερε.

 

Tags

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα