Ταυτοποίηση στρατιώτη που σκοτώθηκε σε επίθεση σε αμερικανική βάση στη Σ. Αραβία

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο λοχίας Benjamin N. Pennington, 26 ετών, από το Glendale το Κεντάκι, είναι ο στρατιώτης που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου με το Ιράν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης σε μεγάλη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Pennington είναι ο έβδομος Αμερικανός στρατιωτικός που επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκε από τα ιρανικά αντίποινα με πυραύλους και drones σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ο Pennington «πέθανε από τα τραύματά του στις 8 Μαρτίου 2026, τα οποία υπέστη κατά τη διάρκεια εχθρικής επίθεσης την 1η Μαρτίου 2026 στη βάση Prince Sultan Air Base στη Σαουδική Αραβία». Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι έξι άλλοι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο έχασαν τη ζωή τους από τραυματισμούς που υπέστησαν σε ιρανική επίθεση εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ, επίσης τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης.

