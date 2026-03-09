Πρόεδρος Λιβάνου: Η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να μετατρέψει τη χώρα σε «δεύτερη Γάζα»

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι θέτει τον Λίβανο σε κίνδυνο προειδοποιώντας ότι η χώρα μπορεί να μετατραπεί σε «δεύτερη Γάζα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το προεδρικό γραφείο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Αούν, χωρίς να κατονομάσει την τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν είπε ότι «η εκτόξευση λίγων ρουκετών από τον Λίβανο προς το Ισραήλ ήταν μια παγίδα και σχεδόν μια ανοιχτή ενέδρα για τον Λίβανο, για το λιβανέζικο κράτος και για τον λαό του».

Η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις της με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ την περασμένη Δευτέρα, μετά από μια μακρά παύση, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε ισραηλινή επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Αούν απαξίωσε την αρχική επίθεση με πυραύλους της Χεζμπολάχ λέγοντας ότι δεν απέτρεψαν το Ισραήλ από το να επιτεθεί στον Λίβανο, ούτε ήταν κάτι που πλησίαζε σε εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

«Υπάρχουν εκείνοι που ήθελαν αυτές οι ρουκέτες να λειτουργήσουν ως δόλωμα, ώστε να παρασυρθεί ο ισραηλινός στρατός να διεισδύσει στο εσωτερικό του Λιβάνου, να εισβάλει σε ορισμένες περιοχές του και ίσως ακόμη και να τις καταλάβει», δήλωσε, την ώρα που οι IDF προωθούνται βαθύτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Αούν ανέφερε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να επιβάλει μια νέα απαγόρευση της στρατιωτικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ «με σαφή και αποφασιστικό τρόπο».

Παράλληλα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει στην εφαρμογή πλήρους κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, να υποστηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να επαναφέρει τον Λίβανο και το Ισραήλ σε άμεσες συνομιλίες.

