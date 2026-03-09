Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Αναβλήθηκαν οι βουλευτικές εκλογές στον Λίβανο για δύο χρόνια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το κοινοβούλιο συνεδρίασε σήμερα στη Βηρυτό, την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδιζε τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι παρατείνει για δύο χρόνια τη θητεία του και αναβάλλει τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξάγονταν τον Μάιο στη χώρα λόγω του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος συμμετέχει από τις 2 Μαρτίου στον περιφερειακό πόλεμο έπειτα από επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το κοινοβούλιο συνεδρίασε σήμερα στη Βηρυτό, την ώρα που η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδιζε τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Βουλευτές της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους ο Μοχάμαντ Ράαντ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της οργάνωσης που μετρά 13 μέλη, συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Η βουλή «αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία της για δύο χρόνια», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι. Στις πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τον Μάιο του 2022, η Χεζμπολάχ και οι σύμμαχοί της έχασαν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά την άνοδο κομμάτων της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων υποψηφίων που προέρχονταν από το κίνημα αμφισβήτησης του 2019.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το κοινοβούλιο του Λιβάνου παρατείνει τη θητεία του: από το 2013 ως το 2017 το έπραξε δύο φορές επικαλούμενο τους κινδύνους ασφαλείας και εξάπλωσης του πολέμου στη Συρία, ενώ μια τρίτη φορά επικαλέστηκε τεχνικούς λόγους που συνδέονταν με την εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΛΙΒΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα