Η ολλανδική «ασπίδα» των πυραύλων έρχεται στην Κύπρο - Τα χαρακτηριστικά της φρεγάτας που θα ενισχύσει την άμυνα της Κύπρου

Η φρεγάτα αεράμυνας και διοίκησης HNLMS Evertsen θα αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο από αυτήν την εβδομάδα έως τις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολλανδικής κυβέρνησης.

«Η φρεγάτα θα συμβάλει στην άμυνα της Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρων, στην άμυνα της Κύπρου και συμμαχικών εδαφών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η φρεγάτα αεράμυνας και διοίκησης HNLMS Evertsen αποτελεί μέρος της συμμαχίας του στόλου με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle από τις 4 Φεβρουαρίου. Η Γαλλία ζήτησε από την Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα συνεχή υποστήριξη εντός της συμμαχίας του στόλου. Οι αισθητήρες και τα οπλικά συστήματα της HNLMS Evertsen είναι ιδανικά για την υπεράσπιση του στόλου ενός πλοίου από την απειλή drones και πυραύλων, τονίζει η ολλανδική κυβέρνηση.

Η φρεγάτα αεράμυνας και διοίκησης HNLMS Evertsen (F805) είναι μία από τις τέσσερις φρεγάτες της κλάσης De Zeven Provinciën-class του Βασιλικού Ναυτικού της Ολλανδίας. Ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία της Damen Schelde Naval Shipbuilding, καθελκύστηκε το 2003 και εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2005. Με εκτόπισμα περίπου 6.000 τόνων και μήκος 144 μέτρων, έχει σχεδιαστεί κυρίως για αποστολές αεράμυνας περιοχής και προστασίας ναυτικών σχηματισμών.

Τα χαρακτηριστικά της

Το πλοίο είναι εξοπλισμένο με σύστημα κάθετης εκτόξευσης πυραύλων Mk 41 Vertical Launching System, το οποίο μπορεί να φέρει πυραύλους SM-2 Standard Missile και Evolved Sea Sparrow Missile, καθώς και αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon missile. Ο οπλισμός της συμπληρώνεται από πυροβόλο 127 χιλιοστών και συστήματα εγγύς άμυνας Goalkeeper CIWS, ενώ διαθέτει και τορπιλοσωλήνες για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο εξοπλισμός αισθητήρων της, με το ραντάρ μεγάλης εμβέλειας SMART-L radar και το πολυλειτουργικό APAR radar, που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση πολλαπλών εναέριων απειλών.