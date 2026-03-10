Στεγαστική κρίση: Φορολογικά κίνητρα, ανακαινίσεις, λιγότερη γραφειοκρατία προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τις συστάσεις του σχετικά με τη στεγαστική κρίση στην ΕΕ, ενέκρινε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνοντας λύσεις για αξιοπρεπή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση.

Στην τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για τη στεγαστική κρίση, η οποία εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 367 ψήφους υπέρ, 166 κατά και 84 αποχές, τονίζεται ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο ζητά να ληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων τιμών και ελλείψεων μέσω της στήριξης των κατασκευών και των ανακαινίσεων.

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου

Για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης της Επιτροπής να διαθέσει ειδικά κονδύλια για την ανακαίνιση, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, καθώς και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Όλες οι νέες κατοικίες θα πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας μόνωσης, ενεργειακής απόδοσης και ποιότητας του αέρα, υποστηρίζει το Κοινοβούλιο.

Αναγνωρίζοντας την πρόσφατη, ραγδαία αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, οι ευρωβουλευτές ζητούν η επικείμενη νομοθεσία να πετύχει ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη του τουρισμού και τη διασφάλισης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγαση.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης η δημόσια και κοινωνική στέγαση να αποτελέσει επαρκές μερίδιο της αγοράς στις πόλεις της ΕΕ, ώστε να αυξηθεί η οικονομική προσιτότητα και η προσφορά στέγασης για ευάλωτες ομάδες.

Το Κοινοβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την πρακτική των καταλήψεων (δηλ. την παράνομη κατοχή ακινήτων) και απαιτεί αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των ιδιοκτητών. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των ενοικιαστών,

Επενδύσεις και φορολογικές ενισχύσεις

Το Κοινοβούλιο καλεί για φορολογικά κίνητρα με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, απαλλαγές από φόρους και τέλη μεταβίβασης για νέους αγοραστές πρώτης κατοικίας, καθώς και φορολογικούς όρους που θα καταστήσουν τις μακροπρόθεσμες μισθώσεις πιο προσιτές.

Η έκθεση ζητεί περισσότερες επενδύσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό, μέσω καλύτερου συντονισμού της υφιστάμενης χρηματοδότησης και ανακατανομής των αχρησιμοποίητων πόρων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της δόμησης και της ανακαίνισης κοινωνικής, δημόσιας, συνεταιριστικής και οικονομικά προσιτής στέγασης. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να διευκολύνει τις δημόσιες επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση, με σεβασμό στην ποικιλομορφία των εθνικών αγορών.

Ταχύτερες και ευκολότερες διαδικασίες

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή μια δέσμη μέτρων απλούστευσης για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επιθυμούν απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης, για παράδειγμα ψηφιακές διαδικασίες και προθεσμία 60 ημερών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Ενίσχυση του τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων της ΕΕ

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανική της κυριαρχία στον τομέα των κατασκευών και των ανακαινίσεων, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, καλώντας την Επιτροπή να αυξήσει τα καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα, να ενισχύσει την ενιαία αγορά πρώτων υλών και να συμπεριλάβει ρήτρες ελάχιστης προέλευσης «Made in EU» για κατασκευαστικά στοιχεία σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές ζητούν να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ειδικευμένων εργαζομένων μέσω της κατάρτισης και των δίκαιων μισθών. Ζητούν ευκολότερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και, όπου απαιτείται, πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής της έκθεσης, Borja Giménez Larraz (ΕΛΚ, Ισπανία), δήλωσε: «Μια γενιά που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να αγοράσει ένα σπίτι δεν μπορεί να χτίσει ούτε το μέλλον της. Η Ευρώπη έχει έλλειμα 10 εκατομμυρίων σπιτιών ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πάνω από 30% και το τίμημα πληρώνουν νέοι και οικογένειες. Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταρτίζει χάρτη πορείας που περιλαμβάνει δέσμη μέτρων για την απλούστευση της στέγασης, ταχύτερες άδειες εντός 60 ημερών, επενδύσεις σε δεξιότητες, ασφάλεια δικαίου και προστασία των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών ακινήτων, κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και ισχυρότερη στήριξη των νέων, των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία. Όχι άλλες δικαιολογίες. Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να παράξουν αποτελέσματα».

Η πρόεδρος της ειδικής επιτροπής, Irene Tinagli (Σοσιαλιστές, Iταλία), δήλωσε: «Η στέγαση αποτελεί θεμελιώδη κοινωνική προτεραιότητα. Έχοντας εργαστεί για ένα χρόνο, η επιτροπή μας διαπίστωσε ότι η στεγαστική κρίση στην ΕΕ είναι πραγματική και επηρεάζει ανθρώπους σε όλα τα κράτη μέλη. Σήμερα, δείχνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης προτείνοντας πρακτικές και καινοτόμες λύσεις. Η στεγαστική κρίση έχει εκτεταμένες συνέπειες για την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, επηρεάζοντας την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες. Η δράση της ΕΕ είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της ισορροπίας και της δικαιοσύνης στη στεγαστική αγορά, διότι όλοι αξίζουν ένα σπίτι».