Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν σκοπεύει να στοχοποιήσει περιφερειακές χώρες ή να εμπλακεί σε σύγκρουση μαζί τους

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε την Τετάρτη (11/3) ότι η χώρα του δεν σκοπεύει να στοχοποιήσει περιφερειακές χώρες ή να εμπλακεί σε σύγκρουση μαζί τους, τονίζοντας ότι τα ιρανικά πλήγματα περιορίζονται στις πηγές επιθέσεων κατά του Ιράν.

Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με επίσημη ιρανική δήλωση. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι «το Ιράν στοχοποιεί μόνο βάσεις που αποτελούν πηγή επιθετικότητας κατά της χώρας του, στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματός του στην αυτοάμυνα».

Πρόσθεσε ότι η αποτυχία της διεθνούς κοινότητας να αντιμετωπίσει τους υπεύθυνους για την υποκίνηση πολέμων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια τάξη και ασφάλεια.

Η κλήση αυτή έρχεται εν μέσω μιας συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, με συνεχείς ανταλλαγές επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ των μερών.

Ο Πεζεσκιάν αντιμετώπισε σκληρή κριτική από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους σκληροπυρηνικούς συντηρητικούς, αφού ζήτησε συγγνώμη από τα κράτη του Κόλπου για τις επιθέσεις στα εδάφη τους και δεσμεύτηκε να τις περιορίσει.

Σε μια δεύτερη δήλωσή του, επανέλαβε ότι η χώρα του «θα απαντήσει δυναμικά στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και δεν θα παραδοθεί».

Πρόσθεσε: «Έχουμε αδελφοσύνη με τους γείτονές μας, αλλά αν δεχτούμε επίθεση από οποιαδήποτε χώρα, θα ανταποδώσουμε», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Επίσης, υποστήριξε ότι «ο εχθρός επιδιώκει να δημιουργήσει διχόνοια μεταξύ του Ιράν και άλλων χωρών», αναφερόμενος στα κράτη του Κόλπου. Συνέχισε: «Ο ιρανικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις του είναι παρόντες σε όλη τη χώρα και δεν θα υποκύψουν ούτε θα παραδοθούν σε καμία μορφή εκφοβισμού, επιθετικότητας ή αδικίας».

Υποστήριξε ότι «η Αμερική διαστρέβλωσε τη συγγνώμη του σε παράδοση σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια».