Η Κούβα ξεκίνησε συνομιλίες με τις ΗΠΑ εν μέσω πετρελαϊκού αποκλεισμού

Η Κούβα έχει ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καθώς ο πετρελαϊκός αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σπρώχνει την κομμουνιστική χώρα βαθύτερα στην οικονομική κρίση.

«Οι συνομιλίες αυτές έχουν σκοπό να εξευρεθούν λύσεις μέσω διαλόγου στις διμερείς διαφορές που έχουμε μεταξύ των δύο χωρών», ανέφερε ο Ντίας-Κανέλ σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Ντίας-Κανέλ εξέφρασε την ελπίδα οι διαπραγματεύσεις να μετακινήσουν τους δύο μακρόχρονους αντιπάλους «μακριά από την αντιπαράθεση».

Η Κούβα βυθίζεται όλο και περισσότερο στην απόγνωση. Οι πολίτες της χώρας αυτής της Καραϊβικής, εξαντλημένοι ήδη από χρόνια οικονομικής κρίσης και ελλείψεων, ζουν τώρα τις περισσότερες ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αυξανόμενες τιμές, η διανομή καυσίμων με το δελτίο και οι ελλείψεις φαρμάκων έχουν ωθήσει πολλούς σε σημείο καμπής.

Αφότου οι ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απομάκρυναν από την εξουσία τον πιο σημαντικό ξένο ευεργέτη της Κούβας τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει αποκόψει τις μεταφορές βενεζουελάνικου πετρελαίου στην Κούβα και έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε όποια χώρα πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ έχει κάνει σειρά δηλώσεων, λέγοντας πως η Κούβα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης ή ότι ανυπομονεί να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Τη Δευτέρα, είπε πως η Κούβα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο «φιλικής εξαγοράς», στη συνέχεια προσέθεσε «μπορεί να μην είναι φιλική εξαγορά».

Κουβανοί στους δρόμους της Αβάνας καλωσόρισαν τα νέα ως μια πιθανή λύση για τις γενικές διακοπές ρεύματος, που προκάλεσαν αυτήν την εβδομάδα διαδηλώσεις.

«Είμαστε ήδη ως εδώ, δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση, και νομίζω ότι αυτές οι συνομιλίες ανάμεσα στην Κούβα και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση», δήλωσε η Γιαΐμι Γκονσάλες, μια 44χρονη νοικοκυρά.

Η Κούβα είπε ότι ενδιαφέρεται να διεξαγάγει τις συνομιλίες «στη βάση της ισότητας και του σεβασμού για τα πολιτικά συστήματα των δύο χωρών και για την κυριαρχία και αυτοδιάθεση των κυβερνήσεών μας», είπε ο Ντίας-Κανέλ.

Όμως ο Κουβανός πρόεδρος κατέστησε σαφές στις δηλώσεις του σήμερα πως ο πετρελαϊκός αποκλεισμός προκαλεί σοβαρά δεινά.

Επί τρεις μήνες δεν έχουν εισέλθει καύσιμα στην Κούβα, δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ σε συνέντευξη Τύπου με τα κουβανικά ΜΜΕ που ακολούθησε, με αποτέλεσμα μείωση των αποθεμάτων ντίζελ και καυσίμων που καθιστούν το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας όλο και περισσότερο «ασταθές», είπε. Γενική διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα βύθισε την πλειονότητα των νοικοκυριών του νησιού στο σκοτάδι, ενώ οι διακοπές ρεύματος που σημειώνονται από τότε έχουν αυξηθεί σε πάνω από 12 ώρες καθημερινά στο μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας Αβάνα.

Ο Ντίας-Κανέλ αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Κούβας να αυξήσει την ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού εν μέσω συνεχιζόμενων συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέγοντας πως η Κούβα έχει αυξήσει την παραγωγή εγχώριου αργού και αερίου και ετοιμάζεται να αυξήσει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας κατά 10% μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Σε δήλωση που ηχογραφήθηκε χθες, Πέμπτη, μαζί με αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος σε υψηλό επίπεδο, ο Ντίας-Κανέλ είπε πως κατευθύνει τις συνομιλίες για την κουβανική πλευρά, μαζί με τον πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο και άλλους αξιωματούχους. Δεν είπε ποιοι συμμετείχαν στις συνομιλίες εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε πότε ή πού έλαβαν χώρα.

Ο Τραμπ έχει πει πως ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εμπλέκεται στις συνομιλίες.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του Ντίας-Κανέλ.

Οι συνομιλίες βρίσκονται στα αρχικά τους στάδια και η Κούβα είναι διατεθειμένη να τις συνεχίσει, είπε ο Ντίας-Κανέλ. Ένας στόχος ειναι να προσδιοριστεί αν υπάρχει βούληση και στις δύο πλευρές να επιτευχθεί συμφωνία, είπε.

Η Φελίπα Ροδρίγκες, μια 67χρονη συνταξιούχος, δήλωσε πως είναι σημαντικό η Κούβα να επιμείνει στις αρχές της.

«Αν οι συνομιλίες είναι φιλικές και η Κούβα δεν χρειαστεί να υποχωρήσει πολιτικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», είπε η Ροντρίγκες.

Ο Τραμπ έχει πει πει κατ΄επανάληψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο με Κουβανούς εκπροσώπους. Μέχρι τώρα, η κουβανική κυβέρνηση αρνούνταν ότι διεξάγονται οποιεσδήποτε επίσημες συναντήσεις, αλλά δεν είχε αρνηθεί ρητά αναφορές των ΜΜΕ για ανεπίσημες συζητήσεις με τον Ραούλ Γκιγέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, εγγονό του Ραούλ Κάστρο, που είναι 94 ετών και εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη επιρροή. Ο Ροδρίγκες Κάστρο καθόταν πίσω από τον Ντίας-Κανέλ και ανάμεσα στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος που εμφανίζονται στο βίντεο, μια όχι συνηθισμένη εμφάνιση δεδομένου του ότι δεν κατέχει επίσημα υψηλόβαθμη θέση στο κόμμα. Ο εγγονός του Κάστρο, 41 ετών, ευρέως γνωστός ως "El Cangrejo" ("Το Καβούρι") παρέστη επίσης στη συνέντευξη Τύπου σήμερα το πρωί.

«Κουβανοί αξιωματούχοι είχαν πρόσφατα συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για να επιδιώξουν, μέσω διαλόγου, μια πιθανή λύση στις διμερείς διαφορές μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντίας-Κανέλ. Στο παρελθόν, το Βατικανό είχε μεσολαβητικό ρόλο σε συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, όπως στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων του 2014 που οδήγησαν σε προσέγγιση ανάμεσα στην Κούβα και στις ΗΠΑ κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα. Χθες, παραμονή, της σημερινής ανακοίνωσης, η Κούβα ανέφερε ότι θα απελευθερώσει 51 κρατουμένους τις επόμενες ημέρες βάσει συμφωνίας με το Βατικανό. Η απελευθέρωση κρατουμένων έρχεται δύο εβδομάδες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες συναντήθηκε με τον πάπα Λέοντα στο Βατικανό.

Ο Ντίας-Κανέλ είπε πως η απόφαση να αποφυλακιστούν οι κρατούμενοι ήταν «κυρίαρχη» και δεν «επιβλήθηκε από άλλη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ