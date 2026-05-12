Στον αέρα η ανάπλαση της Θεοσκέπαστης,στάσιμο το έργο, ευθύνες και καθυστερήσεις βαραίνουν τον Δ. Πάφου

Στον αέρα φαίνεται να τινάζεται το έργο της ανάπλασης της περιοχής της Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο, με την πολύμηνη καθυστέρηση να προκαλεί έντονο προβληματισμό και να βαραίνει πλέον τον Δ. Πάφου, παρά το γεγονός ότι η αρχική απόφαση για τον ευπρεπισμό και τη συνολική διαμόρφωση της περιοχής λήφθηκε από τον ίδιο τον Δήμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τoυ «Π», όταν ξεκίνησαν οι ανασκαφικές εργασίες στη βόρεια πλευρά της εκκλησίας και προχώρησαν οι διαμορφώσεις των δρόμων, η Εκκλησία είχε αρνηθεί την ένταξη του νότιου τμήματος της Θεοσκέπαστης στο έργο ανάπλασης. Ωστόσο, μετά τα όσα είχαν προηγηθεί στις σχέσεις του εν αργία Δημάρχου Πάφου με τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου, ο εν αργία Δήμαρχος κάλεσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τάχθηκε υπέρ της διαμόρφωσης του χώρου, προκειμένου να προχωρήσει η ανάδειξη της περιοχής.

Να σημειώνεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων είχε αποκλειστικά την ευθύνη της αρχαιολογικής έρευνας δεδομένου ότι ο χώρος είναι αρχαίο μνημείο και ενταγμένος στον Πολιτιστικό κατάλογο της Ουνέσκο. Ακολούθως επιτεύχθηκε συμφωνία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο ανέλαβε την επιστημονική επίβλεψη των ανασκαφών μέσω εξωτερικού αρχαιολόγου, τον οποίο πλήρωναν οι ίδιοι, ενώ οι εργασίες ανάπλασης παρέμενε υπό την ευθύνη του Δ. Πάφου .

Από την πλευρά του, ο Δήμος Πάφου παραχωρούσε εργατικό προσωπικό, μηχανική υποστήριξη και τα αναγκαία μηχανήματα για την εκτέλεση των εργασιών. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες πραγματοποιήθηκαν δύο βασικές επεμβάσεις, μία τον Ιούλιο του 2025 και μία δεύτερη την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2025. Παρ’ όλα αυτά, η ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε, ενώ είχε προγραμματιστεί να συνεχιστεί κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026. Ωστόσο, μετά τα όσα ακολούθησαν στην Πάφο τον Φεβρουάριο, το έργο ουσιαστικά πάγωσε, με αποτέλεσμα οι ανασκαφικές εργασίες να παραμείνουν ημιτελείς και η περιοχή να εξακολουθεί να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και ακαταστασίας.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου φαίνεται να διαδραμάτισε και η αφυπηρέτηση του πρώην Δημοτικού Γραμματέα, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την αποχώρησή του δεν υπήρχε καμία ουσιαστική επαφή μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Δήμου Πάφου. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον Δήμο Πάφου, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα, αναμένεται σύντομα συνάντηση μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του δημαρχεύοντα, προκειμένου να εξεταστεί με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο.

Όπως εξηγήθηκε στον «Πολίτη», υπό κανονικές συνθήκες η ανασκαφή θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων παρέχει αποκλειστικά τον αρχαιολόγο που επιβλέπει τις εργασίες, ενώ όλες οι υπόλοιπες ανάγκες, όπως η μηχανική υποστήριξη, οι επιχωματώσεις και η χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων, μεταξύ αυτών και ντίκερ, καλύπτονταν από τον Δήμο Πάφου.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα πρέπει πλέον να επαναδιαμορφωθεί από την αρχή, καθώς το Τμήμα Αρχαιοτήτων καλύπτει μόνο τη μισθοδοσία του αρχαιολόγου. Παρά τις καθυστερήσεις, όλα έδειχναν ότι το έργο μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα μετά και τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαν προηγηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, με το εργοτάξιο να συνεχίζει να παρουσιάζει εικόνες ακαταστασίας στο κέντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής περιοχής της Κάτω Πάφου.

Σε ό,τι αφορά τα αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, αυτά δεν πρόκειται να καταχωθούν αλλά θα αναδειχθούν και θα διαμορφωθούν σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με όσα εξηγήθηκαν, κατά τις ανασκαφές αποκαλύφθηκαν οι αντιρίδες που στηρίζουν τον τοίχο της Θεοσκέπαστης μέχρι και τη βάση τους, η οποία εδράζεται πάνω στον φυσικό βράχο.

Στην ανατολική γωνία οι κατασκευές εντοπίστηκαν περίπου ενάμισι μέτρο χαμηλότερα από το σημερινό επίπεδο του εδάφους, γεγονός που ουσιαστικά «άνοιξε» τη νότια πλευρά της Θεοσκέπαστης και ανέδειξε νέα αρχιτεκτονικά και ιστορικά δεδομένα για τον χώρο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα πάντα ήταν έτοιμα για να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου, ωστόσο η έλλειψη συντονισμού και η διακοπή της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων οδήγησαν το έργο σε παρατεταμένη στασιμότητα.